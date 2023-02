G7: Międzyrządowa Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) zawiesiła członkostwo Rosji

Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. Financial Action Task Force - FATF) zawiesiła w piątek na czas nieokreślony członkostwo Rosji. FATF, powołana do życia w 1989 r. przez Grupę G7, ma siedzibę w Paryżu.

O wykluczeniu Rosji z FATF poinformował szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak na swoim kanale Telegram. "Odnieśliśmy znaczące zwycięstwo. FATF zawiesiła członkostwo Federacji Rosyjskiej na czas nieokreślony".

O wykluczenie Rosji z FATF Ukraina wnioskowała już od dłuższego czasu.

Przed dwoma tygodniami minister finansów Ukrainy Serhij Marczenko zaapelował w artykule opublikowanym na łamach "Financial Times", by odciąć Rosję od światowego systemu finansowego. Wyraził przekonanie, że Rosja zrobi wszystko, co możliwe, aby podważyć globalny system. Argumentował, że porządek międzynarodowy może przetrwać tylko wtedy, gdy przestrzegane są zasady, zaś Rosja Władimira Putina otwarcie kpi z opartego na zasadach porządku międzynarodowego. W związku z tym UE, G7 i inne państwa powinny zdać sobie sprawę z ryzyka, jakie Rosja stwarza dla integralności światowego systemu finansowego.

W oficjalnym oświadczeniu wyjaśniającym decyzję o zawieszeniu Rosji FATF podkreśliła, że działania Moskwy są "niedopuszczalnie sprzeczne z podstawowymi zasadami FATF, których celem jest promowanie bezpieczeństwa, ochrony i integralności globalnego systemu finansowego". Przypomniała, że stanowią one również "rażące naruszenie zobowiązania do międzynarodowej współpracy i wzajemnego szacunku".

Licząca 39 członków FATF ustanawia międzynarodowe standardy, mające ułatwić władzom krajowym śledzenie nielegalnych transakcji związanych z handlem narkotykami, nielegalnym handlem bronią, oszustwami internetowymi i innymi poważnymi przestępstwami, korupcją i terroryzmem.