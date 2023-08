Gabon: Prezydent Bongo ubiega się o trzecią kadencję; władzę przejął po ojcu, który rządził ponad 40 lat

W bogatym w ropę naftową Gabonie w sobotę wyborcy jednocześnie głosują w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i lokalnych. Prezydent Aloe Bongo, sprawujący władzę od 2009 roku, ubiega się o trzecią, siedmioletnią, kadencję. Władzę przejął po ojcu, który rządził ponad 40 lat.

64-letni Bongo objął urząd w 2009 r., zastępując na urzędzie swojego ojca Omara, który sprawował władzę przez ponad 40 lat. Ostatnie wybory w 2016 roku Bongo wygrał przewagą nieco ponad 5 tys. głosów. Wynik wywołał zamieszki, ponieważ przeciwnicy twierdzili, że Bongo zmanipulował wybory.

Jego krytycy twierdzą, że starając się o trzecią kadencję zrobił zbyt mało, by przekierować dochody ze sprzedaży ropy naftowej Gabonu do jednej trzeciej z 2,3 mln ludności żyjącej w biedzie i kwestionują jego zdolność do sprawowania rządów po udarze mózgu w 2018 r.

Spośród 18 pretendentów do zajęcia miejsca Bongo sześć głównych partii opozycyjnych poparło wspólnego kandydata - Alberta Ondy Ossę (69 l.), profesora ekonomii i zarządzania, byłego ministra edukacji Gabonu, który deklaruje wprowadzenie zmian w polityce gospodarczej i społecznej. "Gabon nie jest własnością Bongosów" - głosi Ossa.

Na tydzień przed głosowaniem Bongo wprowadził jedną kartę do głosowania, na której wyborcy muszą wybrać kandydata na prezydenta i posła do parlamentu z tej samej partii. Stawia to w niekorzystnej sytuacji kandydatów niezależnych, zwłaszcza Ossę, który stoi na czele opozycyjnego sojuszu Alternance 2023, ale nie ma własnej partii.

Liczenie głosów rozpocznie się po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie godz. 18 (godz. 19 w Polsce). Nie wiadomo kiedy zostaną ogłoszone wstępne wyniki.