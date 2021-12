Gambia: Dotychczasowy szef państwa zwycięzcą wyborów prezydenckich

Dotychczasowy prezydent i szef rządu Gambii Adama Barrow został oficjalnie zwycięzcą sobotnich wyborów prezydenckich - poinformowała w niedzielę komisja wyborcza. Barrow uzyskał ponad 53 proc. głosów i pozostawił daleko w tyle głównego rywala Ousainou Darboe, na którego głosy oddało 27,7 proc. wyborców. Opozycja kontestuje te wyniki.

Konkurenci Barrowa, który objął władzę 5 lat temu po ponad 20 latach dyktatorskich rządów Yahyi Jammeha, zapowiedzieli kontestowanie ogłoszonych wyników wyborów jeszcze przed ich ogłoszeniem.

Sobotnie wybory były pierwszymi, w tym najmniejszym kraju Afryki od obalenia dyktatora w 2016 r. Jego rządy charakteryzowały się brutalnymi prześladowaniami opozycji, zabójstwami, porwaniami i torturami. Jammeh został zmuszony do opuszczenia kraju.

Jak informuje AFP, pokonani - według oficjalnych wyników - kontrkandydaci, w tym Darboe, przywódca Zjednoczonej Partii Demokratycznej (UDP), zastrzegli zastosowanie "wszelkich metod działania". Darboe zapowiedział zbadanie procesu liczenia głosów i wezwał Gambijczyków aby do czasu jego zakończenia "zachowali spokój".

Zwolennicy Barrowa rozpoczęli natomiast świętowanie jego zwycięstwa na ulicach stolicy kraju - Bandżul.

W trakcie kampanii prezydenckiej Barrow, 56-letni były oficer ochrony i deweloper, starał się zjednać wyborców m. in. zapowiedzią wprowadzenia systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Obiecywał też przywrócenie swobód obywatelskich, budowę dróg i uporządkowanie stosunków ze społecznością międzynarodową.

73-letni Darboe, którego partia od 2017 r. dysponuje większością w parlamencie, zapowiedział, że będzie dążył do pojednania skłóconego przez Barrowa społeczeństwa i postara się o zadośćuczynienie dla wszystkich, którzy ucierpieli pod rządami obecnego prezydenta.

Barrow należał w przeszłości do UDP, ale po zaprzysiężeniu na prezydenta wystąpił z tej partii, by podkreślić swoją bezstronność. Koalicja, która wyniosła go na szczyty władzy, rozpadła się w kilka tygodni po pokonaniu Jammeha.