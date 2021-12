Gambia: Pierwsze wybory prezydenckie w kraju od obalenia dyktatora

W sobotę rano w Gambii rozpoczęły się wybory prezydenckie, pierwsze od obalenia w 2016 r. panującego przez prawie ćwierć wieku Yahyi Jammeha. Głosowanie w tym najmniejszym kraju Afryki odbywa się przy użyciu szklanych kulek wrzucanych do urn kandydatów.

Do głosowania uprawnionych jest ok. 1 mln spośród 2,5 mln mieszkańców Gambii.

O reelekcję na najwyższy urząd w państwie ubiega się 56-letni Adama Barrow, były oficer ochrony i deweloper, który we wrześniu 2016 r. pokonał ówczesnego prezydenta Jammeha jako wspólny kandydat siedmiu partii opozycyjnych. Rywalizuje z nim pięciu kandydatów - wśród nich polityczny mentor Barrowa, 73-letni Ousainou Darboe.

W trakcie kampanii prezydenckiej, która zakończyła się w czwartek o północy, Barrow starał się zjednać wyborców zapowiedzią wprowadzenia systemu ubezpieczeń zdrowotnych, który nie zakładałby opłaty za wizyty lekarskie - zwracanej następnie na podstawie zaświadczenia o ubezpieczeniu.

Przeciwnicy głowy państwa podkreślają, że Barrow już raz złamał słowo. W trakcie poprzedniej kampanii obiecywał, że pozostanie na stanowisku prezydenta tylko trzy lata, a następnie ogłosi wybory. Nie dotrzymał jednak słowa, twierdząc, że konstytucja przewiduje wyłącznie 5-letnią kadencję.

Główny kontrkandydat Barrowa, lider Zjednoczonej Partii Demokratycznej (UDP), Ousainou Darboe, które partia od 2017 r. dysponuje większością w parlamencie, zapowiedział, że będzie dążył do pojednania skłóconego przez Barrowa społeczeństwa i postara się o zadośćuczynienie dla wszystkich, którzy ucierpieli pod rządami obecnego prezydenta.

Barrow należał w przeszłości do UDP, ale po zaprzysiężeniu na prezydenta wystąpił z tej partii, by podkreślić bezstronność. Koalicja, która wyniosła go na szczyty władzy, rozpadła się w kilka tygodni po pokonaniu Jammeha.

Wstępne wyniki sobotniego głosowania zostaną opublikowane w sobotę wieczór.