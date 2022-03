Garibaszwili: Polska jest głównym partnerem Gruzji

Polska jest głównym partnerem Gruzji, łączy nas współpraca; nigdy nie zapomnimy bohaterskiego zachowania ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2008 roku, dziś mamy zaszczyt odsłonić jego pomnik - powiedział w Batumi premier Gruzji Irakli Garibaszwili po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim.

W czwartek w Batumi w obecności premierów odsłonięty zostanie pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

"Polska jest głównym partnerem Gruzji, z którą nas łączy współpraca bilateralna, ale także wielostronna. Jesteśmy bardzo zmotywowani, by ta współpraca rozwijała się wielostronnie" - powiedział Garibaszwili na wspólnej konferencji prasowej z szefem polskiego rządu.

Jak wskazał, jego kraj docenia mocne wsparcie Polski w inspirowaniu Gruzji odnośnie dołączenia do wspólnoty euroatlantyckiej. "Mamy wspólną historię i dużo przykładów wsparcia naszych narodów" - zaznaczył Garibaszwili.

"My, Gruzini nigdy nie zapomnimy bohaterskiego zachowania ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który wraz z głowami innych państw przyjechał do Gruzji w 2008 roku, wtedy, gdy była wojna z Rosją. Stanął obok narodu gruzińskiego. To on zorganizował przyjazd liderów i okazał tym wsparcie dla gruzińskiego narodu, dla Gruzji" - powiedział.

Premier Gruzji zwrócił uwagę, że obecnie, gdy toczy się wojna w Ukrainie, premier Mateusz Morawiecki osobiście był tam osobiście i wsparł naród ukraiński swą obecnością. "Dziś mamy zaszczyt razem odsłonić pomnik ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego" - zaznaczył Garibaszwili.

Jak zauważył, również Gruzja "doświadczyła tego nieszczęścia i tragedii, która teraz ma miejsce w Ukrainie". "Zapłaciliśmy za to. 20 proc. ziemi gruzińskiej jest okupowanych. Mieszamy tu, na naszym terenie, obok z rosyjskimi żołnierzami" - powiedział premier Gruzji. "Niestety w 2008 roku inne państwa świata nie podjęły żadnych kroków, poza gestem pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pamiętam, jak pan prezydent mówił na głos, proponował, by były podjęte pewne kroki wobec działań Rosji" - zaznaczył Garibaszwili.