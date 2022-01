Gaz za żywność. Turkmenistan ratuje się przed głodem

Rząd nie potrafi poradzić sobie z katastrofalną sytuacją żywnościową w Turkmenistanie. Tegoroczna klęska suszy i pandemia mocno uderzyły w całą Azję Centralną. Jednak najbardziej odczuła to właśnie republika rządzona despotycznie przez prezydenta G. Berdymuchamedowa. Pozornie nagły wzrost cen surowców energetycznych, których Turkmenistan jest jednym z największych dostawców na świecie, powinien poprawić sytuację gospodarczą i przyczynić się do zażegnania niedoborów żywności. Na tym też rząd opierał swój plan wybrnięcia z kryzysu. Ale rzeczywistość okazała się znacznie bardziej skomplikowana.

Tani gaz za tanią żywność

Pandemia, której nie ma, pogłębia kryzys żywnościowy

Nowy rok bez perspektyw poprawy

Rząd turkmeński ma do zaoferowania partnerom zagranicznym jedynie gaz i jest gotów go dostarczać po znacznie niższej cenie niż na rynku światowym. Pierwsza zareagowała Rosja, która wyraziła gotowość podwojenia w 2022 r. wolumenu nabywanego surowca do 10 mld m3. Oczywiście Moskwa dostrzega w tym znakomity interes, bowiem tani surowiec zamierza wyeksportować do Europy po znacznie wyższej cenie. Dodatkowo będzie to oznaczać istotne wzmocnienie rosyjskich wpływów w republice, która i tak już dryfuje w stronę Moskwy i balansuje na granicy porzucenia neutralności. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że głównym importerem turkmeńskiego gazu pozostają Chiny, nabywając corocznie ok. 40 mld m3., a wobec rosnącego zapotrzebowania, bezpośrednią eksploatacją złóż zainteresował się w 2021 r. chiński gigant CNPC.Dążąc do jak najszybszej poprawy sytuacji żywnościowej Turkmenistan podpisał umowę z sąsiednim Kazachstanem, który zaczął odczuwać niedobór gazu, choć sam ma ogromne i eksploatowane złoża tego surowca. Pod koniec października 2021 r. kazachski prezydent Kasym-Żomart Tokajew spotkał się w Aszchabadzie z G. Berdymuchamedowem, a przedmiotem rozmów były właśnie dostawy gazu po niskiej cenie w zamian za żywność (głównie mąkę i zboża). Warte odnotowanie jest podpisanie przez obu prezydentów traktatu o delimitacji granic i obszarów połowów, co w zasadzie kończy spory graniczne, których nie udało się załatwić przez 30 lat niepodległości obu państw.Zanim jednak umowa o wymianie handlowej „gaz za żywność” zaczęła działać, Kazachstan pogrążył się w wewnętrznym chaosie, którego zapalnikiem okazała się gwałtowna podwyżka cen płynnego gazu na skutek jego niedoboru. Nie oznacza to, że umowa przestała obowiązywać, bowiem tak jak Turkmenistan rozpaczliwie potrzebuje żywności, tak Kazachstan potrzebuje gazu, by obniżyć jego cenę i uspokoić nastroje społeczne. Niemniej kazachska destabilizacja bez wątpienia uderzy w płynność dostaw żywności do Turkmenistanu.Prezydent Berdymuchamedow, noszący oficjalny tytuł Arkadaga (Obrońcy), wydaje się nie dostrzegać skali problemu żywnościowego i na koniec roku z dumą ogłaszał osiągniecie zrównoważonego ekonomicznego rozwoju i rozpoczęcie wielu ogromnych projektów, co potwierdza „jasną ścieżkę sukcesów i osiągnięć”. Wtóruje mu parlament wychwalający jego „wielkie sukcesy”, nazywając przy okazji prezydenta Bohaterem-Obrońcą.Tymczasem Turkmeni zmagają się z rzeczywistością w postaci noworocznej podwyżki cen żywności sięgającej 30-50 proc. za podstawowe artykuły. Przykładowo za litr oleju roślinnego trzeba już zapłacić równowartość 13,4 dolarów (w grudniu 10 dolarów), a za jajko 1,30 dolarów (wzrost z 0.8 dolarów). Nie wzrosła natomiast średnia cena mięsa, głównie z powodu braku popytu, bowiem tylko nieliczne gospodarstwa domowe są w stanie nabywać je w cenie 20 dolarów za kilogram. Według oficjalnych danych średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 370-430 dolarów miesięcznie, ale w rzeczywistości zdecydowana większość Turkmenów otrzymuje znacznie niższe pensje. Katastrofę społeczną pogłębia też rosnące bezrobocie, którego wskaźnik wedle różnych źródeł waha się od 30 a 60 proc.Rząd turkmeński jako jedyny w Azji Centralnej uparcie zaprzecza pandemii Covid-19 w kraju, choć wirus dotarł już do najwyższych kręgów władzy. Pomimo braku oficjalnych danych o zgonach (szacowane są na co najmniej 25 tys.) i liczbie zarażonych (nawet 50 proc. osób przyjmowanych do szpitali ma covid) już w listopadzie władze lokalne w stolicy nakazały „prewencyjne” zamknięcie prywatnych sklepów i stoisk na rynkach z powodu „zaraźliwej epidemii”.W konsekwencji mieszkańcy zostali zmuszeni do robienia zakupów spożywczych w państwowych placówkach, w których zaopatrzenie jest nieregularne, podstawowych towarów notorycznie brakuje, a ich zdobycie po dostawie wymaga stania w kilometrowych kolejkach (które zresztą zostały zakazane). Zawieszono też kursowanie popularnych minibusów, tzw. marszrutek, co dodatkowo ograniczyło możliwość zdobywania żywności na obszarach wiejskich. Wobec tych ograniczeń kwitnie handel uliczny, wzbogacony o system czujek ostrzegających przed nadejściem policji oraz łapówek dla patroli.Żywność sprzedawana w sklepach państwowych jest co prawda tańsza, ale trudno dostępna. Dodatkowo, od stycznia również w tych placówkach nastąpił znaczny wzrost cen, głównie na skutek ograniczeń w subsydiach. W niektórych wilajetach (prowincjach) już w listopadzie wydłużono okresy, na które wydawana jest racjonowana żywność dla gospodarstwa domowego. Przykładowo w Keszi na 10 dni wydawany jest litr oleju, kilogram cukru, dwa udka kurczaka i 15 jajek. W Parachat-7 z tej listy wycofano olej. Trzeba tu nadmienić, że gospodarstwo domowe może oznaczać zarówno małżeństwo z dwójką dzieci, jak i kilkanaście osób wspólnie zamieszkujących budynek wielopokoleniowy. Od stycznia władze wprowadziły kolejne ograniczenia – rodziny, w których ktoś pracuje za granicą, straciły prawo do zakupu subsydiowanej żywności, natomiast priorytetowo będą traktowane rodziny weteranów wojennych i zatrudnionych w służbach mundurowych.Działania władz, a właściwie ich brak, nie pozwalają na optymistyczne prognozy w kwestii wyjścia Turkmenistanu z kryzysu żywnościowego. Prezydent Berdymuchamedow w sposób typowy dla despotycznych przywódców, utrzymuje kraj w permanentnej izolacji od wpływów zewnętrznych. W tej sytuacji nawet jakiekolwiek formy pomocy międzynarodowej są co najmniej utrudnione, a skorumpowany system nie gwarantuje właściwego jej dystrybuowania.Sytuację w kraju można już uznać za katastrofę humanitarną, której skutków nie da się złagodzić w krótkim okresie poprzez przekierowanie strumienia przychodów ze wzrostu sprzedaży gazu do sektora żywnościowego. Tym bardziej, że póki co rząd nie planuje podejmowania takich kroków, czego potwierdzeniem jest choćby ograniczenie dopłat do żywności.Turkmenistan nie może też liczyć na znaczące wsparcie ze strony sąsiadów, bowiem susza dotkliwie uderzyła we wszystkie rynki regionu. Oczywiście sytuacja Uzbekistanu czy Kazachstanu jest nieporównywalnie lepsza i są one gotowe wspomóc sąsiada, ale to nadal będą tylko działania doraźne, nie eliminujące przyczyn zapaści.Bez zmiany u steru władzy, a konkretnie zwrotu w polityce wewnętrznej, Turkmenistan będzie narażony na długotrwały stan niedoboru żywności. Problem w tym, że taka zmiana mogłaby nastąpić na fali masowego społecznego niezadowolenia. Tymczasem trzymane żelazną ręką społeczeństwo wciąż pozostaje bierne i milczące.