Gazprom obniżył dzienne dostawy gazu do Włoch o jedną trzecią

Rosyjski koncern Gazprom zmniejszył w poniedziałek o jedną trzecią dostawy gazu do Włoch - poinformowała firma energetyczna ENI. Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę dostawy zmniejszyły się więcej niż dwukrotnie.

W wydanym komunikacie włoski koncern ogłosił, że Gazprom zawiadomił o tym, iż poniedziałkowe dostawy gazu wyniosą około 21 milionów metrów sześciennych, podczas gdy w ostatnich dniach było to po około 32 mln.

Dziennik "La Stampa" zauważa, że przed wybuchem wojny dzienne dostawy do Włoch sięgały 63 milionów metrów sześciennych. Począwszy od czerwca uległy zmniejszeniu o połowę, a następnie doszło do dalszych redukcji.

Wcześniej zapowiedziano stopniowe wyłączanie gazociągu Nord Stream 1, którym rosyjski gaz płynie do Niemiec. Strona rosyjska tłumaczy to planowanymi pracami konserwacyjnymi, które mają potrwać do 21 lipca.

Włochy prowadzą działania na rzecz zapełnienia magazynów gazu przed sezonem jesienno-zimowym. Jak podano w Rzymie, udało się dotąd zgromadzić 64 procent zapasów.