Gen. Ben Hodges: Federacja Rosyjska się rozpadnie, a po nowym roku Ukraina odbije Krym

Rosja poniosła znaczne straty w Ukrainie, a prezydent Putin zdecydował się zwołać częściową mobilizację. O tym, jak może zakończyć się wojna, Joanna Kędzierska rozmawiała z generałem Benem Hodgesem, byłym dowódcą wojsk amerykańskich w Europie i ekspertem Human Rights First.

Częściowa mobilizacja ogłoszona przez Putina nie wystarczy, żeby wygrać wojnę na Ukrainie.

Ukraińska armia wyprze Rosjan ze wschodu kraju do końca roku, a po nowym roku odbije Krym.

Federacja Rosyjska rozpadnie się ze względu na wojnę na Ukrainie i wewnętrzne problemy.

Czy sądzi pan, że Ukraina jest w stanie wygrać tę wojnę?



- To, że Ukraina wygra, jest nieuniknione, sądzę, że ostatnia kontrofensywa dała Ukraińcom nieodwracalny impet. Rosjanie mają ogromne problemy. Przypuszczam, że Ukraińcy wypchną siły rosyjskie z ziem, które Rosjanie zajęli po inwazji, przed końcem roku, a potem odbiją Krym na początku następnego roku.

A jak w obliczu tej kontrofensywy postąpi Putin? Zdecydował się na częściową mobilizację. Czy może to zmienić sytuację Ukraińców na gorsze?



- Rosyjski prezydent miał bardzo kiepski ostatni tydzień, wiele spraw poszło nie po jego myśli, do sieci wypłynęło nagranie pokazujące, jak Wagnerowcy rekrutują do armii więźniów, został upokorzony przez zagranicznych przywódców na Summer Camp, no i oczywiście odkryto masowe groby w Iziumie, gdzie Rosjanie zamordowali ponad 400 Ukraińców, a na dodatek słynna rosyjska artystka Ałła Pugaczowa publicznie potępiła atak Rosji na Ukrainę.



Ciężko mieć gorszy tydzień niż Putin. Jest on poddany dużej presji i to zarówno ze strony skrajnej rosyjskiej prawicy, jak i Rosjan bardziej na lewo.

Jeśli chodzi o mobilizację, to uważam, że Rosjanie po prostu nie będą chcieli iść na front. Tym wszystkim rekrutom będzie trzeba dać mundury, sprzęt, zapewnić trening, a Rosjanie nie są na to przygotowani, więc to nie zrobi wielkiej różnicy na polu walki.

Ataki Rosji na ukraińskich cywilów to sygnał dla Europy, że trzeba wzmacniać obronę przeciwpowietrzną

Widzimy, że armia rosyjska jest słaba, ale Rosja cały czas ma pociski, które może skierować przeciwko cywilom, jak już to robiła, mszcząc się za ukraińskie sukcesy.



- To jedyne, co Rosjanie mają – mogą próbować mordować niewinnych ludzi - więc czym szybciej rosyjskie siły zostaną pokonane i odparte z Ukrainy, tym lepiej. W międzyczasie ważne jest, by dostarczać Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu, jak również obronę przeciwbalistyczną, by chronić społeczeństwo. To także sygnał dla Europy, że trzeba wzmacniać obronę powietrzną, bo Rosjanie używają pocisków przeciwko cywilom.

A Stany Zjednoczone zdecydują się dostarczyć Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu?