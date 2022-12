Geopolityczny odwrót na całego. Jak Rosja traci wpływy

Rola Rosji na terenach posowieckich maleje. Agresja na Ukrainę była desperacką próbą odzyskania wpływów, ale przyniosła wręcz przeciwne efekty.

Agresja Rosji na Ukrainę może być końcem Władimira Putina. Gospodarka Rosji jest w wielkich opałach.

Kraje nadbałtyckie definitywnie odcinają się gospodarczo od Rosji. Jedynym kłopotem jest promoskiewska postawa mniejszości rosyjskiej w Łotwie i Estonii.

Kaukaz wymyka się Moskwie z rąk. Gruzini i Azerowie preferują współpracę z Zachodem. Armenia próbuje tego samego.

Region zakaspijski to coraz częściej obszar ambicji politycznych Chin oraz Turcji. Rosja i tu jest w odwrocie.

Jedynym sojusznikiem Putina na obszarze poradzieckim pozostaje Łukaszenkowska Białoruś.

Sytuacja w krajach poradzieckich zdominowana została w roku 2022 przez agresję rosyjską na Ukrainę. Wielu komentatorów wyrażało obawę, że ukraińska armia nie podejmie walki z Rosjanami. Tak chyba też uważano w Moskwie, decydując się na agresję. Postawa Ukraińców - zdeterminowanych, by bronić swojej niepodległości – zmienia nie tylko losy wojny, ale także sytuację, relacje i klimat polityczny w poradzieckiej Eurazji.

Rozwścieczeni Rosjanie początkową przychylność wobec ludności cywilnej zamienili na nieukrywaną wrogość. Skutki znamy – mordy w Buczy, Mariupolu. Obecnie mają miejsce, niszczące infrastrukturę energetyczną, ostrzały rakietowe. Ukraina skutecznie się broni i powoli odzyskuje zagarnięte przez agresora tereny.

Kluczowa dla tych wysiłków jest pomoc Zachodu, która płynie wielką rzeką. To już nie tylko uzbrojenie, ale też i miliardy euro w gotówce mające utrzymać podstawowe funkcje państwa ukraińskiego w stanie wojny – chodzi m.in. o wypłaty emerytur, pensji urzędniczych.

Nie do przecenienia jest rola prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Przed wojną Rosjanie uważali go za nieodpowiedzialnego artystę, bo takim się wydawał, startując w wyborach prezydenckich. Teraz zaś to niekwestionowany mąż stanu, poważany w całym cywilizowanym świecie.

Sama wojna niesie oczywiste negatywne skutki dla gospodarki ukraińskiej i rosyjskiej, a także europejskiej. Większość rosyjskich banków została odcięta od systemu SWIFT. Kolejne fazy sankcji uderzały w rosyjski eksport węgla, gazu, ropy. W zachodnich bankach zamrożono kilkaset miliardów dolarów rosyjskich rezerw walutowych.

Skutkiem sankcji są także kłopoty w energetyce europejskiej. Uzależnienie Europy od rosyjskiego gazu i niemożność szybkiego skompensowania dostaw ze Wschodu zdestabilizowało rynek gazu i niebotycznie wywindowało ceny błęktinego paliwa. Podrożało ogrzewanie oraz nawozy sztuczne, produkowane głównie z „gazowym wkładem”.

Otwarte pozostaje pytanie o realny wpływ okupionych europejskim kryzysem energetycznym sankcji na rosyjski budżet i zdolność finansowania działań wojennych.

Jak na razie tych skutków nie widać. Rosjanie próbują nadal atakować. Choć wojska ukraińskie odbiły już część zajętych wcześniej terenów, to wojska Putina nadal okupują część Ukrainy. Ludzie Putina obłudnie proponują rozmowy pokojowe. Warunkiem wstępnym tych „negocjacji” miałoby być faktyczne zrzeczenie się przez Kijów niepodległości. Odrzucenie przez Kijów takich warunków „kompromisu” jest nagłaśniane przez putinowską propagandę jako niechęć do ustanowienia przez „ukraińskich nacjonalistów” (sic!) trwałego pokoju.

Ile w tym typowej rosyjskiej buty, a ile obaw Putina przed stwierdzeniem, że przegrał on wojnę, to pokaże pewnie najbliższa przyszłość. A ta dla rosyjskiej gospodarki rysuje się w ciemnych barwach. Wydatki na cele militarne pochłoną nie mniej jak 30 proc. swojego budżetu. Natomiast dochody budżetu rosyjskiego w przyszłym roku również powinny spaść o około 30 proc. By załatać dziurę budżetową, należy się spodziewać wzrostu podatków. Najprawdopodobniej też władze Rosji przestaną podtrzymywać sztucznie kurs rubla.

Państwa europejskie - wygląda na to, że bezpowrotnie - zmieniają źródła importu surowców energetycznych. A sprzedaż ropy i jej wyrobów oraz gazu to podstawa budżetu Rosji. Nie wydaje się, by całą ropę czy gaz wykupiły Indie czy Chiny. Rosja nie ma bowiem wystarczającej infrastruktury do transportu surowców energetycznych w tamtych kierunkach. Na dodatek alternatywni wobec Europy importerzy (szczególnie Indie) oczekują co najmniej 20-30 proc. zniżki w stosunku do cen światowych. Moskwa na takie warunki musi się godzić.

Ponadto rosyjska energetyka będzie przeżywać trudne chwile związane z ustanowieniem górnej granicy cen przez Zachód na rosyjską ropę. To maksimum 60 dolarów za baryłkę. Państwa zachodnie wprowadziły zasadę, że do portów europejskich, japońskich, kanadyjskich, australijskich i amerykańskich wpuszczane są tylko tankowce mające uznawane w świecie ubezpieczenie. Takowe zapewniają tylko najbardziej znane zachodnie giganty ubezpieczeniowe. Firmy ubezpieczeniowe zaś są gotowe ubezpieczać transporty morskie rosyjskiej ropy pod warunkiem, że będzie ona sprzedawana poniżej ustanowionych 60 dolarów za baryłkę.

Obchodzenie sankcji, które zapowiada Putin, będzie zatem bardzo trudne w realizacji. Zwiększenie eksportu do krajów azjatyckich jest praktycznie niemożliwe. Wszystkie połączenia rurociągowe do Chin pracują na 100 proc. możliwości. Dwa lata temu z Rosji do Chin przepłynęło 83 miliony ton ropy. Jeśli ktokolwiek chciałby zwiększyć tę ilość, to trzeba by wykorzystywać szlaki bałtyckie i przez Morze Czarne. To byłoby, z racji na odległość do chińskich portów, nieefektywne ekonomicznie. Z kolei Indie mają o wiele bliżej do krajów arabskich.

Co gorsza dla Rosjan na rynku światowym jest wystarczająca ilość ropy, a o równowadze tym rynku (w przeciwieństwie do rynku gazu) świadczą dość stabilne ceny. Wedle wyliczeń OPEC 1,5 do 2 milionów baryłek ropy dziennie to nadwyżka, którą wcale nie tak łatwo sprzedać. Ponadto górna granica ceny ropy ma właśnie doprowadzić do tego, że Rosjanie będą ropę sprzedawali, ale taniej. Tak, by odczuł to ich wojenny budżet. Rzeczywiście, po wprowadzeniu 5 grudnia 2022 górnej granicy ceny na rosyjską ropę cena tego paliwa spadła.

Wedle Michaiła Krutichina, mieszkającego w Oslo rosyjskiego analityka ekonomicznego, sankcje mocno już dają się we znaki Rosji. Dlaczego jednak trwa to tak długo?

- Rosja ma ciągle dużą „poduszkę bezpieczeństwa finansowego” – zauważa Krutichin . - Ponadto mieszkańcy Rosji są przyzwyczajeni do nie nazbyt wysokiego standardu życia. Zachodni specjaliści finansowi pokładali nadzieję w tym, że ruszający do banków Rosjanie pozbawią tamtejszy system finansowy jakichkolwiek rezerw. Tak się jednak nie stało. Rosjanie bowiem nigdy za bardzo nie ufali swoim bankom. Wiele też swoich rezerw wycofali już na początku wojny. Teraz zaś obowiązują różnorakie ograniczenia. Powoduje to faktyczne zamrożenie kursu rubla na wysokim poziomie, przy jednoczesnym bardzo utrudnionym wymienianiu rosyjskiej waluty na dolary czy euro. Zaś Putin to analfabeta ekonomiczny. Może gadać, że sankcje nie są szkodliwe dla rosyjskiej gospodarki, ale tymi bajkami rzeczywistości nie zaczaruje.

Zdaniem Krutichina nie należy się spodziewać buntu oligarchów przeciw Putinowi. Bo takich w Rosji właściwie nie ma. Tamtejsi bogacze to ludzie połączeni z elitami władzy i żyjący na koszt państwa. Putin ogłosił w reakcji na kolejne zachodnie sankcje wobec Rosji, że uderzy to w Europę, bo Rosjanie po prostu zmniejszą wydobycie surowców energetycznych.

Krutichin podkreśla, że w przypadku gazu można tak zrobić. Mniejsze wydobycie oznacza jednak mniejsze dochody. W przypadku ropy zatrzymanie wydobycia oznacza w praktyce zamknięcie szybu.

W Rosji większość miejsc wydobycia ropy jest mocno zawodnionych. Na powierzchnię wydobywa się więc ropę zmieszaną z wodą. Na wielkim polu naftowym w Zachodniej Syberii woda stanowi aż 96 proc. wydobywanej cieczy. Takie miejsca wydobycia w przypadku zatrzymania procesu mogą zamarzać.

Wszystkie pokłady rosyjskiej ropy są trudno dostępne, a każdą tonę zanieczyszczonej ropy trzeba pompować. Wymaga to dużych nakładów na przygotowania i prowadzenie wydobycia. A zatrzymanie wydobycia uniemożliwia ponowną "aktywizację" odwiertu. Wiercenie nowego to wielkie koszty, które nie zwrócą się szybko.

Wielkim problemem dla rosyjskiego wydobycia tak ropy, jak i gazu jest też brak dostępu do nowoczesnych, zachodnich technologii. Wydobycie można kontynuować z wykorzystaniem archaicznych i mało ekonomiczny technik i narzędzi. Sankcje dotykają też bardzo przetwórstwo ropy w rafineriach. Rosja bowiem nie produkuje katalizatorów koniecznych do przetwarzania surowej ropy.

Ukraińska gospodarka z 30-procentowym spadkiem, ale z proeuropejskim optymizmem

Wojna boleśnie uderzyła w gospodarkę Ukrainy. Planowane wcześniej transakcje na eksport energii elektrycznej do krajów Unii są w tej chwili niemożliwe. Rosjanie swoimi atakami rakietowymi starają się niszczyć infrastrukturę energetyczną. Przy czym rosyjskie uderzenia jak na razie nie dotykają gazociągu transportującego gaz do krajów Unii za pośrednictwem Ukrainy. Rosjanie "nie ruszają" także fragmentu ropociągu „Drużba”, przechodzącego przez Ukrainę. Z Rosji jest transportowany do portu w Odessie amoniak.

Ukraiński eksport zbóż odbywa się co prawda bez większych zakłóceń – to skutek specjalnych porozumień z rosyjskim agresorem – ale już uprawy w roku 2023 będą zdecydowanie mniejsze. Wojna bowiem doprowadza do zmniejszania areału zasiewów. Generalnie ukraińskie PKB spadnie, rok do roku, o co najmniej 30-40 proc.

Ukraińcy są jednak optymistami. Jak podkreśla Wołodymyr Omelczenko, tamtejszy analityk ekonomiczny, związany z Centrum Razumkowa, wszelkie badania socjologiczne wykazują, że większość z Ukraińców (nawet 80 proc.) wierzy w lepszą i zarazem bogatszą przyszłość. To skutek zaaprobowania przez Brukselę europejskich ambicji Kijowa. Już teraz zakłada się, że odbudowa ukraińskiej infrastruktury odbędzie się za pieniądze przejęte z rosyjskich aktywów na Zachodzie.

Ponadto w Ukrainie oczekuje się, że po zakończonej wojnie spłynie do ich kraju deszcz europejskich pieniędzy. Tym bardziej że zapowiedzi udziału instancji unijnych w procesie odbudowy, zapowiadają najważniejsi europejscy politycy. Omelczenko podkreśla, iż w jego centrum analitycznym już przygotowują się do świata powojennego. Opracowano tam (wraz z jednym z niemieckich instytutów) wielkie studium dekarbonizacji powojennej gospodarki Ukrainy.

- Liczymy, że to będzie bardzo ważne w powojennej gospodarce Ukrainy. Zarazem ten element będzie nas przybliżał do europejskich, „zielonych” gospodarek – mówi Omelczenko.

- Przy czym dzisiaj najważniejsze wydaje się zachowanie systemu energetycznego kraju. To prawdziwy nerw państwa. Ukraińska energetyka jest mocno zniszczona. Z 27 bloków w elektrowniach atomowych, pracuje nie więcej jak 7 -8. Szczególnie ciężka jest sytuacja we wschodnich regionach kraju. To przecież rejony zaciętych walk z rosyjską agresją. Tu też będą bardzo potrzebne pieniądze europejskie. Pewnie i firmy europejskie do nas przyjdą. Bo sami w odbudowie rady sobie nie damy. Potrzebne są już teraz wielkie ilości kabli, transformatorów i inne oprzyrządowanie, niezbędne do remontu stacji energetycznych. Oby tylko ta wojna jak najszybciej się skończyła.... Bo jeśli nie, to pewnie kolejne miliony ludzi uciekną do krajów Unii Europejskiej - dodaje.

Bałtowie to już Europejczycy. Nikną ostatnie połączenia gospodarcze z Rosją

Coraz bardziej oddalają się od Rosji (w sensie gospodarczym) państwa bałtyckie.

Od Tallina do Wilna ma już niebawem działać jeden system energetyczny, sprzężony z Polską i Niemcami. To będzie oznaczało ostateczne odejście od posowieckiego systemu BRELL. Rozbudowywane jest także połączenie energetyczna Litwy z Polską poprzez łącze Olita - Ełk. Dodatkowo Litwę łączy ze Szwecją podmorski kabel energetyczny.

Kraje bałtyckie praktycznie uniezależniły się od rosyjskiego gazu. Zapewnia to przede wszystkim terminal gazowy w Kłajpedzie oraz rozwinięta sieć połączeń gazociągowych pomiędzy Litwą, Łotwą i Estonią. Dodatkowo wsparta łączem gazowym z Polską. Bardzo ważnym elementem niezależności energetycznej jest olbrzymi podziemny zbiornik gazu w łotewskim Incukalns.

Rozwija się także wspólna, ogólnoeuropejska infrastruktura transportowa w regionie. Droga Via Baltica biegnąca z Tallina przez Rygę, Kowno do Warszawy jest już na ukończeniu po polskiej stronie. Trwają też roboty przy Rail Baltica – połączeniu kolejowym pomiędzy stolicami państw nadbałtyckich a Polską.

Niepokoić może jedynie duża rola na Łotwie i Estonii mniejszości rosyjskiej. Na Łotwie stanowi ona ponad 1/3 całej dwumilionowej społeczności. W ostatnich wyborach na Łotwie wygrała co prawda partia dotychczasowego premiera, ale w niebyt odeszło centrowe ugrupowanie, które do tej pory popierali w większości miejscowi Rosjanie. Jego miejsce zajęła partia zdecydowanie mniejsza, ale za to stawiająca skrajne, zdecydowanie prorosyjskie, warunki łotewskiemu państwu.

A trzeba pamiętać, że w Estonii i przede wszystkim w Łotwie jest znaczący procent osób niemających obywatelstwa tych krajów. To prawie w całości miejscowi Rosjanie. Nie chcą oni, ze względów socjalnych, wyjeżdżać do Rosji, ale na asymilację też nie mają ochoty.

Kraje Kaukazu emancypują się spod wpływów Rosji

Maleją wpływy rosyjskie na Kaukazie. A trzeba pamiętać, że region całego południowego Kaukazu to bardzo ważny dla Europy szlak tranzytu ropy i gazu znad Morza Kaspijskiego.

Gruzja ma od wielu lat ambicje europejskie i NATO-owskie. Azerbejdżan zdecydowanie woli robić interesy energetyczne z Europą niźli z Rosją. Zaś do niedawna bardzo prorosyjska Armenia zaczęła się emancypować spod wpływu Moskwy.

Zdecydował o tym brak reakcji rosyjskiej na ofensywę azerską w kontrolowanym do tej pory przez Armenię - Górskim Karabachu. Rosja, choć formalny sojusznik Armenii, nie zdecydowała się na żadną interwencję. Ormianie zaczęli więc dyskretne rozmowy z Brukselą i Waszyngtonem.

Jednym z efektów tych negocjacji może być otwarcie granicy armeńsko-tureckiej, zamkniętej od ponad trzydziestu lat. Ponadto na spotkaniu posowieckiego (obejmującego kraje zakaspijskie oraz Białoruś, Rosję i Armenię) bloku militarnego ODKB, które odbyło się w Erywaniu, premier Armenii, Nikola Paszynian, demonstracyjnie odmówił podpisania dokumentu końcowego. Zirytowany Putin ,uderzył długopisem o stół, a skonfundowany prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka tylko rozłożył ręce.

Pomiędzy Chinami i Turcją – nowi (potencjalni) dominatorzy w regionie zakaspijskim

W krajach zakaspijskich (Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgistan, Turkmenistan) dominacja rosyjska wydawała się pewna i trwała. Tym bardziej, że w styczniu 2022 roku wojska rosyjskie pomogły stłumić antyrządowe demonstracje w Kazachstanie. Potem jednak tenże Kazachstan, ustami prezydenta Kasyma-Żomarta Tokajewa, zdecydowanie odmówił poparcia rosyjskiej agresji w Ukrainie. Tokajew na konferencji w Petersburgu oświadczył, że nie uznaje aneksji terytoriów ukraińskich przez Rosję. Mówił to publicznie, mając tuż obok zirytowanego Putina.

Kraje zakaspijskie to także producenci tak pożądanego w Europie gazu i ropy. Dostarczany jest on poprzez Morze Kaspijskie i Azerbejdżan i dalej do Europy, systemem rurociągów. Ponadto w tym regionie coraz większe wpływy uzyskują Chiny oraz Turcja. Kosztem Rosji.

Białoruś Łukaszenki stanowi obecnie skansen wpływów rosyjskich

W regionie posowieckim znajduje się jeszcze Łukaszenkowska Białoruś. To kraj obecnie całkowicie uzależniony ekonomicznie i politycznie od Rosji. Ale jednocześnie sam Łukaszenka nie odważył się przyłączyć Białorusi do agresji przeciw Ukrainie.

Trzeba jednak pamiętać, że po sfałszowanych wyborach w roku 2020 Łukaszenka może liczyć tylko na Putina w utrzymaniu władzy w Mińsku. Czy jednak zawiedziony postawą swojego sojusznika Putin nie zechce zmienić Łukaszenki na stołku w Mińsku? Nie byłoby to wykluczone, gdyby nie spore prawdopodobieństwo, że i Putina może ktoś w Moskwie zechce zmienić. Bo przecież wojna w Ukrainie obnażyła już militarną i gospodarczą słabość Rosji.