Ghana: Nana Akufo-Addo został ponownie prezydentem

76-letni Nana Akufo-Addo został wybrany prezydentem Ghany na drugą kadencję - podała w środę narodowa komisja wyborcza tego kraju. Wybory prezydenckie w Ghanie odbywają się co cztery lata, tradycyjnie 7 grudnia.

Akufo-Addo uzyskał 51,59 proc. poparcia i pokonał swojego wieloletniego politycznego rywala Johna Mahamę, który był prezydentem Ghany w latach 2012-2016.

Jak pisze agencja AFP, obserwatorzy polityczni w Afryce podkreślają, że rządzący Ghaną od czterech lat Akufo-Addo swoimi poczynaniami próbuje dorównać największym prezydentom tego kontynentu. Do historii przeszło jego przemówienie z 2018 roku, gdy podczas wizyty w Akrze prezydenta Francji Emmanuela Macrona wzywał swoich rodaków do "pozbycia się mentalności uzależnienia, tej mentalności, która prowadzi nas do zastanowienia się, co Francja może dla nas zrobić".

Akufo-Addo zapewnił Ghanie istotne miejsce na scenie regionalnej, prowadząc ważne misje mediacyjne w Gwinei lub Togo, krajami wstrząsanymi przez poważne kryzysy polityczne i społeczne. Zainicjował także dużą kampanię uświadamiającą po drugiej stronie Atlantyku, która promowała "powrót do domu" Afroamerykanów, potomków niewolników, zachęcając ich do życia i inwestowania na ziemi swoich przodków.

Pozytywnie postrzegane są także jego osiągnięcia ekonomiczne. Akufo-Addo stara się dywersyfikować gospodarkę zależną od zasobów naturalnych (złoto, kakao, a ostatnio ropa) oraz obniżyć podatki w sektorze prywatnym, aby zachęcić do inwestycji, dzięki czemu Ghana odnotowuje jeden z najwyższych wskaźników wzrostu gospodarczego na świecie.

Urodzony w 1944 roku w stolicy Akrze Akufo-Addo od najmłodszych lat zajmował się polityką. Jego ojciec, Edward Akufo-Addo, też był prezydentem Ghany pod koniec lat 60. XX wieku i należy do "Wielkiej Szóstki", terminu odnoszącego się do ojców niepodległości Ghany, która dawniej była brytyjską kolonią.