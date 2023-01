Gigant bierze się za ograniczanie emisji. Zacznie od krów

Danone jest pierwszym dużym koncernem spożywczym, który właśnie zobowiązał się, że w ciągu 7 lat zamierza ściąć emisje metanu pochodzącego ze swojej produkcji o 30 procent.

Cięcie ma dotyczyć produktów opartych na świeżym mleku. Zobowiązanie to jest zgodne z zwartym na szczycie klimatycznym w Glasgow (COP26) Globalnym Pakcie Metanowym przez 150 krajów, które zapowiedziały cięcia emisji metanu o 30 procent do 2030 roku.

Danone zamierza osiągnąć swój cel poprzez lepsze zarządzanie stadami bydła, obornikiem i dodatkami do żywności dla krów. Redukcja emisji metanu jest o wiele trudniejsza w przypadku rolnictwa niż jeśli chodzi o sektor naftowy i gazowy. Program Żywnościowy ONZ szacuje, że rolnictwo i bydło są źródłem około 40 procent emisji metanu, do której przyczynia się działalność człowieka. Danone uważa, że wytwarzanie produktów mlecznych powoduje aż 8 procent tych emisji.

Dużym producentom produktów mlecznych łatwiej redukować emisje metanu niż małym rolnikom

Jednak są one w większej mierze generowane przez małe wytwórnie niż duże koncerny, bo drobni rolnicy nie mają środków na to, żeby ograniczać emisje. Danone chce zrealizować swój cel skłaniając swoich dostawców mleka do efektywniejszego zarządzania bydłem i dbałością o jego zdrowie – ponieważ zdrowsze zwierzęta emitują mniej metanu na litr mleka. Koncern chce również lepiej zarządzać obornikiem i rozpoczął specjalne projekty w Belgii, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych, gdzie jest on przekształcany w odnawialny biogaz, aby zapobiec jego fermentacji, a co za tym idzie emisji metanu.

Innym sposobem ma być również zmiana sposobu żywienia bydła, tak by emitowało mniej gazów. Danone przeprowadził projekt pilotażowy w Belgii dodając do pożywienia krów specjalny dodatek – Bovaer, który może zredukować emisję metanu z układu pokarmowego bydła nawet o 18 procent. Jedna ze spółek venture Danone’a zainwestowała także w firmę Symbrosia, która chce dodawać do paszy wodorosty, które również zredukują emisje.

Redukcja emisji metanu pozwoli na szybkie złagodzenie efektu cieplarnianego

Redukcja emisji metanu jest bardzo ważna, ponieważ jest to niezwykle silny gaz. Tona metanu ma aż 80 razy silniejsze działanie ocieplające niż tona dwutlenku węgla, na krótką metę. Metan jednak utrzymuje się w atmosferze do 10 lat, a dwutlenek węgla nie znika z niej wcale. Redukcja emisji metanu przyniesie więc szybkie efekty, w postaci zmniejszenia efektu cieplarnianego.

Danone zamierza zredukować do 2030 ilość emisji metanu, odpowiadającą emisji 1,2 miliona ton CO2. Francuska grupa spożywcza poinformowała, że między 2018, a 2020 rokiem zredukowała swoje emisje metanu o około 14 procent.