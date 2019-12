Gliński: MKiDN aktywnie promuje polską kulturę; zwiększyło budżet o 40 proc.

Aktywnie promujemy polską kulturę, zwiększyliśmy budżet o 40 proc. - powiedział w rozmowie z PAP wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który w piątek w Muzeum Louvre-Lens na północy Francji odwiedził wystawę polskiego malarstwa.

"Mamy wiele planów organizowania prestiżowych wystaw, czy to w Paryżu, czy w Londynie. Jesteśmy aktywni, a nasze instytucje za granicą działają dobrze. Przez cztery lata udało nam się podnieść budżet ministerstwa kultury o 40 proc. i dzięki temu możemy bardziej intensywnie angażować się w renowację zabytków, dbać o polskie cmentarze od Nowej Zelandii po Uzbekistan czy pomagać w organizowaniu tak wspaniałych wystaw jak +Polska 1840-1918. Zobrazować ducha narodu+ w Louvre-Lens" - powiedział wicepremier podczas rozmowy z PAP w Dourges w północnej Francji.

Zapowiedział, że "w tej chwili dwie wielkie wystawy przygotowywane są w Wielkiej Brytanii przez Muzeum Narodowe w Krakowie". "Jedna to jest Wyspiański, a druga to jeszcze niespodzianka, ale mogę powiedzieć, że będą to wydarzenia w prestiżowych galeriach" - podkreślił.

Ministerstwo zwiększa ofertę instytucji kultury i buduje nowe muzea także w Polsce. "19 grudnia zapraszam wszystkich na otwarcie Muzeum Czartoryskich" - powiedział premier. "Następną inwestycją w Krakowie będzie hotel Cracovia, gdzie powstanie wielkie i nowoczesne muzeum designu i architektury. Będziemy też powiększać Muzeum Narodowe w Warszawie i budujemy Muzeum Historii Polski na Cytadeli, skąd wyprowadzi się Muzeum Wojska Polskiego" - dodał.

"Wspieramy Polonię i polskość wszędzie tam, gdzie możemy" - podkreślił Gliński. "W Pas-de-Calais na północy Francji, w Lens, w Dourges - jestem wzruszony ciepłym przyjęciem przez Polonię. To jest część Polski i dzięki temu, że świat się zmienia, jest ona bardzo blisko Polski" - mówił Gliński.

"We Francji jesteśmy aktywni i organizujemy czy wspieramy organizację wystaw jak tej w Lens. Planujemy jej przeniesienie do Warszawy w kwietniu i prowadzę już w tej sprawie rozmowy z Muzeum Narodowym w Warszawie oraz z kuratorami francuskimi. Będzie to wydarzenie organizowane wraz z Muzeum Louvre-Lens, ponieważ to tu udało się opowiedzieć za pomocą genialnych, ikonicznych obrazów część historii Polski" - dodał.

Gliński zapowiedział też, że Luc Piralla-Heng Vong, wicedyrektor i współkurator wystawy w Lens - któremu w piątek wręczył odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, odbędzie wizytę studyjną w Polsce. "On stał się ambasadorem polskiej kultury" - podkreślił wicepremier.

W miasteczku Dourges, zamieszkanym przez Polonię, znajduje się rzymskokatolicki kościół pw. św. Stanisława wybudowany przez Kompanię Górniczą w latach 20. XX wieku dla polskich emigrantów. Elementy wystroju świątyni, w tym drewniany ołtarz oraz ambona autorstwa Jana Szczepkowskiego, zostały wykonane w stylu art deco. Kościół jest na liście zabytków państwa francuskiego.

Z Dourges Katarzyna Stańko