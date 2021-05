Globalny Szczyt na temat zdrowia: nie dla nacjonalizmu, zaszczepmy cały świat

"Nie dla nacjonalizmu" w dziedzinie zdrowia, "nie dla zakazów eksportu" szczepionek - takie wnioski piątkowego Globalnego Szczytu na temat zdrowia w ramach G20 w Rzymie przedstawiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Apelowano: zaszczepmy cały świat.

Na konferencji prasowej po zakończeniu obrad stacjonarnych i zdalnych przewodnicząca KE podkreśliła, że łańcuchy dostaw szczepionek przeciwko Covid-19 muszą być otwarte. Zapowiedziała, że w czerwcu UE przedstawi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) propozycję w sprawie patentów na szczepionki.

Przyjętą na zakończenie obrad Deklarację Rzymską von der Leyen nazwała "historycznym" zobowiązaniem. Położono w niej nacisk na potrzebę przyspieszenia działań, by zakończyć pandemię.

W tekście wymieniono zadania na obecny czas walki z pandemią, a także na przyszłość. Konieczne, jak podkreślono, jest działanie w duchu multilateralizmu, solidarności, równości, dobrego zarządzania.

"Priorytetowe jest wprowadzenie środków na rzecz zdrowia publicznego razem z powrotem do silnego, zrównoważonego i włączającego wzrostu" - podkreślono w deklaracji, w której nie ma wiążących rozstrzygnięć w dyskutowanej obecnie kwestii patentów na szczepionki przeciwko Covid-19 i propozycji ich zniesienia.

Jest natomiast uznany za kompromisowy zapis o zasadzie dobrowolności, także w kwestii własności intelektualnej oraz przekazywania technologii i know-how.

W tekście jest też mowa o zobowiązaniu sygnatariuszy do ułatwień w dziedzinie dzielenia się danymi, rozwoju zdolności produkcyjnych i porozumień w sprawie licencji.

Zaproponowano, by uodpornienie na Covid-19 uznać za "globalne dobro publiczne" poprzez poszerzenie programu Covax, czyli inicjatywy w celu zapewnienia szczepionek krajom najuboższym i najbardziej potrzebującym.

Koncerny farmaceutyczne Pfizer, Moderna i Johnson&Johnson obiecały w trakcie szczytu przeznaczyć dla ubogich państw świata 3,5 miliarda dawek szczepionki do końca 2022 roku, z czego 1,3 mld w roku obecnym.

"Pandemia pokazała, że musimy przekraczać granice, jeśli chcemy stawić czoła wyzwaniom naszych czasów" - mówił gospodarz spotkania premier Włoch Mario Draghi.

Na konferencji końcowej wyraził przekonanie, że w kwestii szczepień UE "poradziła sobie lepiej" niż inne części świata.

Zdaniem szefa włoskiego rządu WHO musi stać się "bardziej skuteczna".

"Jak przekonaliśmy się podczas tego kryzysu, mocne międzynarodowe przywództwo ma fundamentalne znaczenie dla zagwarantowania skutecznego systemu wstępnego alarmu i po to, by rządy mogły dzielić się szybko swoimi najlepszymi praktykami, by zapobiegać, ograniczać pandemię i zarządzać" - mówił Draghi.

Zaznaczył, że szczepionki są obecnie dostępne dla całego świata.

Premier Włoch opowiedział się także za zniesieniem nieuzasadnionych barier handlowych.

Ocenił, że zobowiązania powzięte na szczycie są "bardzo mocne i szczere".

Z Rzymu Sylwia Wysocka