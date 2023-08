Głos Ameryki: Szwecja, Finlandia i Szwajcaria chcą dołączyć do programu partnerstwa Gwardii Narodowej USA

Szwecja, Finlandia i Szwajcaria prowadzą rozmowy na temat dołączenia do programu partnerstwa Gwardii Narodowej USA w ramach dalszego rozszerzania więzi wojskowych Stanów Zjednoczonych z Europą w związku z wojną na Ukrainie - poinformowało we wtorek radio Głos Ameryki (Voice of America).

Rozgłośnia zacytowała generała Daniela Hokansona, który o toczących się rozmowach z władzami Szwecji, Finlandii i Szwajcarii poinformował na konferencji w Waszyngtonie. Wcześniej podawano, że kilka państw jest zainteresowanych dołączeniem do programu, lecz nie mówiono, które to kraje.

"Z przyjemnością ogłaszam, że wkrótce pogłębimy i poszerzymy naszą współpracę w zakresie bezpieczeństwa w całej Europie" - powiedział gen. Hokanson i dodał, że Finlandia oraz Szwecja obecnie negocjują dołączenie do program, a Szwajcaria bada relacje innych krajów z Gwardią Narodową USA i ocenia możliwość dołączenia do programu w przyszłości.

Program Partnerstwa Gwardii Narodowej USA jest mało znanym, ale ważnym narzędziem, które pozwala siłom zbrojnym USA budować relacje z zagranicznymi siłami zbrojnymi poprzez regularne wspólne szkolenia i wymianę stażową młodych oficerów. Zainteresowanie programem partnerskim ze strony Szwecji, Finlandii i Szwajcarii jest sygnałem, że wojna z Rosją skłoniła każdy z tych krajów do podjęcia kroków w celu porzucenia wieloletniej polityki niezaangażowania - zauważył Głos Ameryki.

Gwardia Narodowa USA, to powszechna organizacja wojskowa Sił Zbrojnych USA o charakterze terytorialnym. Posiada gęstą sieć jednostek lądowych i lotniczych, rozlokowanych na terytorium całego kraju. Jest ściśle związana z władzami stanowymi i lokalną administracją. W trakcie pełnienia misji federalnych funkcjonuje jako wyspecjalizowana formacja rezerwowa Sił Zbrojnych USA. Wspiera misje bojowe, pokojowe i humanitarne, prowadzone przez USA na całym świecie. Wykonując zadania na szczeblu stanu, wspiera władze i społeczeństwo w zakresie bezpieczeństwa powszechnego. Powstała w 1636 roku.