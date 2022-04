Google z zakazem reklamowania się Rosji, bo według władz YouTube "sieje dezinformację"

Rosyjski państwowy regulator mediów i internetu, Roskomnadzor, w czwartek oskarżył YouTube o to, że "sieje dezinformację" w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W związku z tym urząd zakazał właścielowi serwisu, koncernowi Google, i jego platformom reklamowania się w Rosji.

Roskomnadzor podał w komunikacie, że YouTube stał się "jedną z czołowych platform siejących dezinformację na temat przebiegu specjalnej operacji militarnej (tj. inwazji Rosji - PAP) na terytorium Ukrainy, co dyskredytuje (rosyjskie) siły zbrojne i Federację Rosyjską".

Google został również oskarżony o cenzurowanie rosyjskich mediów państwowych, których kanały na YouTube'ie zostały zamknięte.

Oprócz nałożenia na Google'a zakazu reklamy regulator zadecydował również, że wyszukiwarki rosyjskie będą musiały wyświetlać komunikat, że Google i jego platformy naruszają prawo obowiązujące w Rosji. Restrykcje mają obowiązywały tak długo, aż dostosuje się do przepisów rosyjskiego prawa.

Google nie skomentował sprawy.

Roskomnadzor zabiega o nałożenie na Google'a kary wysokości 8 mln rubli (ponad 91 tys. dol.) lub równowartości 20 proc. rocznych dochodów firmy w Rosji. Zarzuca YouTube'owi, że jest jedną z głównych platform zaangażowanych w "wojnę informacyjną" przeciw Rosji.

W marcu urząd ten ograniczył dostęp do serwisu Google News, oskarżając go o to, że umożliwia czytanie "fałszywych" informacji na temat rosyjskiej inwazji.

Wcześniej Roskomnadzor zablokował portal BBC News, a rosyjski sąd uznał Meta Platforms INC., firmę-matkę Facebooka i Instagrama, za medium "ekstremistyczne" i zakazał działalności tych serwisów społecznościowych. Ograniczony został też dostęp do Twittera.