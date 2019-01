Gorąca linia ws. brexitu. May prosi o rozmowę Junckera

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker będzie jeszcze dziś rozmawiał telefonicznie z premier Wielkiej Brytanii Theresą May. Rozmowa, która odbędzie się na prośbę May, ma dotyczyć brexitu.

- Rozmowa telefoniczna odbędzie się na prośbę premier May. Nie potrafię powiedzieć, na ile ta rozmowa będzie rozstrzygająca, a na ile nie - poinformował rzecznik KE Margaritis Schinas. Dodał, że na konferencji prasowej w Brukseli.

Rzeczniczka May poinformowała w piątek, że brytyjska premier odbędzie również tego dnia serię spotkań z niektórymi ze swych ministrów, aby omówić postępy w sprawie brexitu po tym, jak "porozumienie rozwodowe" zostało odrzucone przez parlament.



W czwartek May rozmawiała przez telefon z niemiecką kanclerz Angelą Merkel i holenderskim premierem Markiem Ruttem, a w weekend odbędzie kolejne rozmowy z przywódcami UE.



Izba Gmin zagłosowała we wtorek wieczorem przeciwko proponowanemu przez rząd May projektowi umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przeciwko propozycji głosowało 432 posłów przy zaledwie 202 głosach poparcia.



W razie braku większości dla umowy proponowanej przez May lub jakiegokolwiek alternatywnego rozwiązania Wielka Brytania, na mocy procedury wyjścia opisanej w art. 50 traktatu UE, automatycznie opuści UE bez umowy o północy z 29 na 30 marca.



Wśród możliwych scenariuszy wyjścia z impasu są m.in.: powtórzenie głosowania w parlamencie po uzyskaniu dalszych zapewnień politycznych ze strony Unii Europejskiej, przedłużenie procedury wyjścia ze Wspólnoty na mocy art. 50 traktatu lub nawet wyjście z UE bez umowy, organizacja drugiego referendum lub rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych.