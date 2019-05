Gorsze perspektywy dla hiszpańskich firm

Liczba niewypłacalności hiszpańskich firm spadała przez cztery lata z rzędu, a następnie ustabilizowała się w 2018 roku. Jednak w tym może być gorzej.

Jedną z przyczyn może być fakt podniesienia w styczniu przez premiera Pedro Sáncheza płacy minimalnej o 22,3 proc., aby zrównoważyć gospodarkę i częściowo zrekompensować rosnące niezadowolenie społeczne.

Czytaj też: Wysokie premie dla pracowników Skody Wzrost płacy minimalnej to krótkoterminowy wzrost gospodarczy, ale w dłuższej perspektywie - jego hamulec w miarę postępującego spadku konkurencyjności hiszpańskich firm.Co to może oznaczać?- Hiszpania jest krajem w wielu względach podobnym pod względem gospodarczym do Polski. Podobna jest m.in. struktura głównych produktów sprzedawanych przez obydwie strony we wzajemnej wymianie handlowej - w oficjalnych statystykach prym wiedzie w nich sektor maszynowo-metalowy i elektryczny (w tym np. motoryzacja), ale wynika to przede wszystkim z wymiany wewnątrz koncernów operujących w obydwu krajach - mówi Tomasz Starus, członek zarządu Euler Hermes ds. oceny ryzykaJak zaznacza: podobieństwa nie kończą się na strukturze wymiany handlowej. - W obydwu krajach rynek rośnie obecnie dzięki transferom socjalnym i wzrostowi konsumpcji, a nie dzięki innym czynnikom (jak inwestycje przedsiębiorstw). Również w obydwu krajach wzrost kosztów pracy podkopuje rentowność sektora MSP co już albo w najbliższej przyszłości przyczyni się do spadku dynamiki eksportu, wzrostu opóźnień płatniczych i większej liczby niewypłacalności przedsiębiorstw (w Hiszpanii po dotychczasowych czterech latach spadku, w Polsce ich liczba rośnie już czwarty rok z rzędu) - podkreśla ekspert.Jego zdaniem, w Hiszpanii model wzrostu oparty głównie na redystrybucji i wzroście konsumpcji zostanie nawet szybciej negatywnie zweryfikowany przez rynek niż w Polsce.