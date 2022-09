Gospodarka Chin gwałtownie hamuje nie tylko przez pandemię

Nadzieje na odbicie się chińskiej gospodarki mogą okazać się płonne. Pandemia COVID-19 oraz polityka zero tolerancji wobec wirusa pogrążyły gospodarkę jednakże przyczyn obecnego stanu jest więcej.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W 2022 roku ogłaszano lockdowny m.in. w Szanghaju, który odpowiada za 4 proc. gospodarki chińskiej. Te działania przyczyniły się do skurczenia gospodarki Chin o 2,6 proc. w ujęciu kwartalnym. Na początku września około 20 mln mieszkańców Chengdu w prowincji Syczuan znajduje się na przymusowej kwarantannie a prognozy epidemiczne dla Państwa Środka nie są optymistyczne.

Negatywna koniunktura gospodarcza w Chinach przekłada się na wartość juana, który w tym roku osłabił się już o 10 proc. do dolara

Ta negatywna koniunktura przekłada się również na wartość chińskiego juana, który w tym roku stracił już 10 proc. względem dolara. Odpowiedzialny za to był również Ludowy Bank Chin, który w akcie desperacji obniżał stopy procentowe wbrew globalnym tendencjom. Te działania, które w normalnych warunkach mogłyby zachęcić inwestorów, nie przyniosły pożądanego efektu, podobnie jak inwestycje rządu w infrastrukturę w wysokości 146 miliardów dolarów.

- Może być to znak, że władze monetarne Chin znów przyzwalają na osłabienie waluty, aby m.in. w ten sposób zwiększyć atrakcyjność swojego eksportu, o co przez lata oskarżano Pekin. W dobie kryzysu energetycznego Ludowy Bank Chin nie dążył do nadmiernej utraty wartości przez juana - wskazuje Bartosz Sawicki analityk firmy Cinkciarz.pl.

Kolejnym przegranym chińskiej gospodarki jest rynek nieruchomości. W ostatnim półroczu sprzedano w Chinach o 1/3 mniej domów niż tym samym okresie w roku 2021, a największy tamtejszy deweloper - Evergrande - stanął na progu bankructwa. Rozwiązaniem rządu w celu stymulacji rynku nieruchomości jest obniżenie oprocentowania rat kredytów do poziomu poniżej 4,5 proc., który jest rekordowo niski.

Nie tylko pandemia zaszkodziła gospodarce chińskiej, istnieją również przyczyny długofalowe

Do kłopotów chińskiej gospodarki można również doliczyć aspekty społeczne, które mają wymiar długofalowy. Chiny zmagają się ze spadkiem populacji w wieku produkcyjnym, jednocześnie w najmłodszej grupie (16-24 lata) jest wysoka stopa bezrobocia sięgająca 20 proc.

Kolejnym negatywnym czynnikiem wpływającym na innowacyjność gospodarki jest pełna kontrola państwa we wszystkich sektorach produkcyjnych i usługowych. Na koniec warto również wspomnieć o niestabilnej sytuacji politycznej i wojnach handlowych prowadzonych głównie miedzy Chinami a USA, które odciskają negatywne piętno na stan gospodarki Państwa Środka.