Gospodarka, ludzie i dyktator, czyli Białoruś w cieniu wojny w Ukrainie

O kondycji reżimu Aleksandra Łukaszenki, zmianach zachodzących w społeczeństwie białoruskim, które dokonują się pomimo represji władz, o tym jak wygląda białoruska gospodarka pozbawiona zachodnich dewiz oraz o tworzeniu się Pułku Kalinowskiego WNP.PL rozmawia z Alesiem Zarembiukiem, dyrektorem Domu Białoruskiego w Warszawie.

Jedynie ok. 1000 Polaków skorzystało z otwarcia Białorusi dla ruchu bezwizowego od początku lipca.

Dom Białoruski użyczył lokalu na potrzeby rekrutacji do Pułku Kalinowskiego.

Reżim w Mińsku nieustanie poddaje społeczeństwo represjom.

Jaka jest pozycja Łukaszenki na Białorusi? Czy nadal sprawuje w tym państwie faktyczną władzę?

- W pełni kontroluje Białoruś i sprawuje faktyczną władze, ale poza tymi obiektami i miejscowościami, gdzie stacjonuje wojsko rosyjskie.

Obecność wojskowych sił rosyjskich i ciężkiego sprzętu jest przedstawiana opinii publicznej jako wspólne manewry ze stroną białoruską wobec rosnących zagrożeń NATO, lecz w rzeczywistości nawet wysokiej rangi generałowie białoruscy nie mają wpływu na to, co się dzieje w bazach rosyjskich.

Jednocześnie granica białoruska została otwarta - z przyczyn ekonomicznych, ponieważ gospodarka jest w coraz gorszym stanie i te ostatnie pakiety sankcji Zachodu nałożonych na Białoruś pogrążyły ją w zapaści.

Załamały się rynki zbytu paliw, które było rafinowane na Białorusi. W państwie są dwie 2 rafinerie, które sprzedawały paliwo na rynki europejskie, w tym na Ukrainę.

Do wprowadzenia sankcji na Białoruś w 2020 roku rynek UE był największym odbiorcą białoruskiego paliwa. Około 50 proc. białoruskiego eksportu (głównie paliwa wytwarzane z rosyjskiej ropy przez Białoruskie rafinerie w Mozyrzu i Nowopołocku) trafiało na rynek Unii Europejskiej, a największym udziałowcem w nim było Królestwo Niderlandów, gdzie później - poprzez port w Rotterdamie - produkty ropopochodne trafiały na rynki światowe.

Ruch bezwizowy z Polską sposobem na ratowanie budżetu Białorusi

Łukaszenka zdecydował się wprowadzić ruch bezwizowy z Polską od 1 lipca br. Pierwszy powód takiej decyzji był stricte propagandowy, a drugi miał wymiar czysto ekonomiczny.

Reżim w Mińsku liczył na to, że Polacy skuszeni tańszą benzyną (cena na Białorusi to ok. 96 eurocentów za litr) będą przywozić dewizy. Jednakże jak dotychczas na Białoruś przyjechało jedynie ok. 1000 osób w ramach ruchu bezwizowego. Wiele osób natomiast przyjeżdża z Białorusi do Polski handlować paliwem... Kolejka na przejściu granicznym w Bobrownikach dla transportu osobowego jest tak długa, że do odprawy trzeba czekać ok. 24 godzin.

Wracając do Łukaszenki: on rzeczywiście kontroluje państwo, nie ma już wielotysięcznych demonstracji, jak w 2020 roku. Społeczeństwo jest bardzo zastraszone, ponieważ kara więzienia może grozić nawet osobom publikującym krytyczne informacje o reżimie w mediach społecznościowych,; dlatego też większość obywateli nie podejmuje żadnych akcji sprzeciwu. Istnieje również grupa osób , która się radykalizuje, jednak pozostaje w mniejszości.

Jak jest odbierana wojna w Ukrainie przez Białorusinów pozostających w kraju?

- Według danych ośrodka badań opinii publicznej Białoruski Warsztat Analityczny jedna trzecia ankietowanych Białorusinów uważa, że Mińsk jest wspólnikiem Moskwy w konflikcie zbrojnym na Ukrainie, a 11 proc. respondentów zaaprobowałoby udział wojska białoruskiego w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie.

Jak pokazało badanie, społeczeństwo białoruskie jest prawie równo podzielone w ocenie stacjonowania wojsk rosyjskich na terytorium Białorusi, lecz dwie trzecie ankietowanych jest przeciwnych wykorzystywaniu infrastruktury wojskowej Białorusi do prowadzenia wojny Rosji w Ukrainie.

W kwestii ewentualnego wejścia wojsk białoruskich na terytorium Ukrainy w celu uczestniczenia w wojnie wśród Białorusinów dominuje stosunek negatywny.

W grupie (11 proc. badanych) wspierającej inwazję Rosji na Ukrainę są głównie osoby starsze, które czerpią informacje z mediów rządowych, a nie z internetu.

Przed wprowadzeniem restrykcyjnego prawa dotyczącego aktów sabotażu na kolei, doszło na Białorusi do 80 prób blokowania dostaw rosyjskiego sprzętu wojskowego i amunicji. Te działania „partyzanckie” skończyły się na skutek represji wobec ludzi przeprowadzających akcje na kolei.

Podczas zatrzymań obywateli przez białoruskie KGB dochodziło do przypadków postrzeleń. W związku z ryzykiem zamordowania lub groźbą kary dożywotniego pozbawienia wolności obywatele zaprzestali tego rodzaju działań.

