Gospodarka Rosji już długo nie wytrzyma? Padła konkretna data

Rosyjska gospodarka wytrzyma obciążenia związane z wojną na Ukrainie do okolic 2025-26 roku - stwierdził szef ukraińskiego wywiadu Kyryło Budanow w rozmowie z "Ukraińską Prawdą".

Według oceny ukraińskiego wywiadu, Rosja ma gospodarczą zdolność do prowadzenia wojny do okolic 2025 roku, a zasoby sprzętu pozwolą na to maksymalnie do 2026 roku

Zasoby ludzkie wystarczą Rosji na znacznie dłużej, jednak nie powinno się też – jak podkreślił Budanow – bagatelizować potencjału obronnego Ukrainy, zważywszy na jej również niemały rozmiar.

Obecnie zapotrzebowanie na amunicję artyleryjską na Ukrainie przewyższa możliwości produkcji zarówno ukraińskich sojuszników z Zachodu, jak i rosyjskich dostawców z Iranu i Korei Północnej. Problemem dla Ukrainy jest też brak wystarczającej obrony przeciwlotniczej, a Rosjanie najprawdopodobniej już niedługo znowu zaczną ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Jak wskazał Kyryło Budanow, według oceny ekonomicznej ukraińskiego wywiadu Rosję stać na wojnę do 2025 roku. Same zasoby sprzętu pozwalają jej z kolei na prowadzenie działań do 2026 roku. I to maksymalnie, bo jego zdaniem mogą wyczerpać się też trochę szybciej. Wszystko przez to, że Rosjanie nie mają zbyt szybkiego tempa uzupełniania utraconego w Ukrainie sprzętu wojskowego.

Największym wyzwaniem dla Ukrainy są braki w amunicji artyleryjskiej i w obronie przeciwlotniczej

Jeśli chodzi o rosyjskie zasoby ludzkie, mogą wystarczyć "nawet na dłużej". Z drugiej stronie w opinii Budanowa nie należy także nie doceniać zasobów ukraińskich, bo Ukraina to w końcu też niemały kraj.

Jak stwierdził w rozmowie z "Ukraińską Prawdą", jednym z kluczowych problemów działań wojennych na Ukrainie jest obecnie bardzo wysokie zapotrzebowanie na amunicję artyleryjską, które przekracza możliwości produkcyjne zarówno wspierającego Ukrainę Zachodu, jak i wspierających Rosję Iranu i Korei Północnej.

W jego ocenie do połowy przyszłego roku nie należy spodziewać się problemów z pomocą wojskową dla Ukrainy, a później zależeć to będzie przede wszystkim od tego, jak dobrze Ukraina zakomunikuje swoje potrzeby.

Na pewno brakuje jednak już teraz możliwości dostatecznej obrony przeciwpowietrznej. Rosjanie oszczędzali w ostatnim czasie swoje zasoby rakietowe i tak jak rok temu będą prawdopodobnie zimą atakować ukraińską infrastrukturę energetyczną. To, co może jednak zaskoczyć obserwatorów, jak zauważył Budanow, to wcale niewykluczone problemy z dostawami prądu i energii tej zimy... w Moskwie.

Oto co wskazuje na to, że Rosja pomaga terrorystom z Palestyny

Budanow wypowiedział się też na temat związków Rosji z atakiem Hamasu na Izrael. Jak stwierdził, broń zdobyta przez Rosjan na Ukrainie była przez nich przekazywana Hamasowi. Chodzi głównie o broń piechoty. Miałoby to dostarczyć paliwa do rozpowszechnianej przez rosyjską propagandę fałszywej teorii, jakoby Ukraina sprzedawała islamskim terrorystom broń, którą otrzymała od Zachodu.

O rosyjskich wpływach na Hamas miałyby w jego opinii świadczyć też strategie, które wykorzystali terroryści, by zaatakować Izrael, charakterystyczne dla technik wykorzystywanych w trakcie wojny na Ukrainie.

Rosjanie mieli też we wrześniu na prośbę strony irańskiej zgodzić się na przekazywanie informacji wywiadowczych "wszystkim zainteresowanym tym podmiotom", czyli także powiązanemu z Iranem Hamasowi.

Jego zdaniem kolejny regionalny konflikt, w który zaangażowane są te same kraje, każe też sądzić, że podążamy w kierunku wojny światowej.

W dłuższej perspektywie zaklinanie rzeczywistości Rosjanom nic nie da

W twierdzeniu, że rosyjska gospodarka może mieć problemy, by udźwignąć na swoich barkach wojnę, Budanow nie jest odosobniony.

Według różnych ekspertów wskazują na to nawet oficjalne rosyjskie statystyki gospodarcze, do których prawdziwości należy jednak podchodzić z rezerwą. Tymczasem rzeczywiste problemy mogą być znacznie głębsze.

Szczególnie sporym ciosem w rosyjską gospodarkę było zaostrzenia sankcji na jej sprzedaż ropy w grudniu 2022 roku, które doprowadziło do spadków wpływów do rosyjskiego budżetu rzędu ponad 20 proc.

Problemem, który powinien narastać, jest też brak dostępu do zachodnich technologii, który już teraz przejawia się m.in. w kłopotach rosyjskiego lotnictwa cywilnego. Szczególnie może z kolei stać się widoczny, gdy Rosjanie nie będą w stanie utrzymać swojego wydobycia ropy, bo niezbędne zabiegi konserwacyjne w tym zakresie przed inwazją wykonywały dla nich koncerny zachodnie.

Bardzo źle w ostatnim czasie wygląda również kurs rubla (od początku roku stracił ponad 25 proc. swojej wartości), co może pogłębić problemy z inflacją, prawdopodobnie i tak znacznie wyższą od poziomu, który podają oficjalne rosyjskie dane.

Jak szacuje światowej sławy ekonomista i prof. Uniwersytetu Johna Hopkinsa Steve Hanke, realna inflacja w Rosji jest obecnie na poziomie około 65 proc. rok do roku.

W Rosji występuje też problem bardzo wysokiego ukrytego bezrobocia. Kraj musi też równocześnie sprostać niespotykanemu drenażowi mózgów, gdy na masową skalę przed poborem do armii z kraju w 2023 roku uciekali dobrze wykształceni mężczyźni.