Gospodarka Rosji się kurczy. Prognozy dla Moskwy też nie są dobre

Realny PKB Rosji w 2022 r. skurczył się o 2,1 proc., a w tym roku spadnie o kolejne 1 proc. – wynika z raportu "Gospodarka wojenna Rosji" opracowanego przez Allianz Trade. Eksperci prognozują, że 2023 r. będzie trudny dla rosyjskiej gospodarki.

Przed głębszym spadkiem Rosję uratowały ceny surowców energetycznych

Eksperci Allianz Trade wskazali, że spadek rosyjskiego PKB był napędzany przez duży spadek zapasów i spadek wydatków konsumpcyjnych o 1,8 proc. Przyznali, że spadek wydatków konsumpcyjnych jest zaskoczeniem, ponieważ pozostaje niespójnym ze spadkiem sprzedaży detalicznej na poziomie 6,5 proc. w 2022 r., a w grudniu o nawet 10,5 proc. rdr. Jak wskazano, wydatki publiczne w tym czasie wzrosły o 2,8 proc., a inwestycje stałe o 5,2 proc., pomimo niepewnego środowiska inwestycyjnego i wycofania się wielu zachodnich firm z Rosji.

Jak zauważono, rosyjskie dostępne rezerwy walutowe odbudowują się od września 2022 r., ale deficyt fiskalny wzrośnie do -3,2 proc. PKB z -2,3 proc. w 2022 r.

Zgodnie z przywołanymi w raporcie danymi Rosstat, handel netto stanowił w 2022 r. 12,8 proc. rosyjskiego PKB, podczas gdy w 2021 r. było to 9,4 proc. "Sugeruje to, że realny eksport wypadł znacznie lepiej niż realny import w 2022 r." - oceniono. Zauważono, że produkcja przemysłowa również trzymała się dobrze, ze spadkiem na poziomie zaledwie 0,7 proc. w 2022 r. Jak stwierdzono, rosyjskie dane, o ile są wiarygodne, wskazuję "że realny PKB wzrósł w ujęciu kw/kw w III i IV kwartale 2022 r., po głębokim spadku o -6 proc. kw/kw w II kwartale".

W opinii ekspertów rok 2023 będzie trudny dla Rosji, ponieważ niepewność związana z wojną będzie miała wpływ na wydatki konsumpcyjne i kapitałowe, które według ich prognoz spadną w tym roku o 1 proc. do 2 proc. Spadkowi mają ulec również dochody z ropy naftowej z uwagi na niższe ceny i wielkość eksportu. Jak wskazano, po wprowadzeniu przez UE embarga i nałożeniu limitu cenowego przez kraje G7, eksport rosyjskiej ropy morskiej zmniejszył się w grudniu o co najmniej 12 proc. m/m, a całkowity eksport ropy spadł o około 7 proc. m/m.

Spadki przychodów z eksportu ropy i gazu mają osłabić walutę Rosji

"Co ważniejsze, spread cenowy między datowanym Brent Blend a rosyjską marką Urals zwiększył się o prawie 3 USD/bbl do średnio 25,50 USD/bbl w okresie grudzień-styczeń w porównaniu do średnio 21,60 USD/bbl w poprzednich dwóch miesiącach" - zwrócono uwagę. Jak dodano, z początkiem lutego 2023 r. wszedł w życie również unijny zakaz sprzedaży rosyjskich produktów naftowych, który ma osłabić krajową produkcję rafineryjną.

Zgodnie z oczekiwaniami Allianz Trade, wydobycie rosyjskiej ropy i produktów naftowych spadnie w 2023 r. o około -5 proc. w porównaniu z 2022 r., a średnia cena ropy Urals w tym roku wyniesie 66 USD/bbl względem 81 USD/bbl w 2022 r. Z uwagi na wstrzymanie większości dostaw gazu do UE, wielkość jego eksportu również ulegnie zmniejszeniu, a średnia cena gazu ziemnego w 2023 r. w systemie Dutch TTF będzie średnio na poziomie 75 euro za MWh w porównaniu do 132 euro za MWh w 2022 r.

Jak stwierdzono, spadek przychodów z eksportu ropy i gazu mają osłabić walutę Rosji, która straciła 16 proc. względem dolara amerykańskiego od nałożenia embarga i limitu cen na początku grudnia.

"Ten trend prawdopodobnie się utrzyma i prognozujemy, że w 2023 r. RUB osłabi się średnio o -10 proc. w stosunku do USD" - ocenili eksperci. W ich opinii, osłabienie rubla doprowadzi do presji inflacyjnej, a inflacja cen konsumpcyjnych pozostanie w dolnych dwucyfrowych granicach przez większą część 2023 r., co również ograniczy wydatki konsumpcyjne.