Gospodarka USA pędzi. Na horyzoncie zbierają się jednak chmury

Mimo nieustającej fali krytyki w Ameryce i na świecie prezydent Donald Trump ma niezaprzeczalny sukces: gospodarka amerykańska jest rozpędzona, a inwestycje wciąż rosną. Są jednak też problemy, które mogą ograniczyć jego skalę w nadchodzącym roku.





Jest dobrze, ale bez entuzjazmu

Dyrektorzy finansowi oczekują recesji

Polityka podkopie wzrost?

Donald Trump doszedł do władzy pod m.in. hasłami odbudowy amerykańskiego przemysłu, likwidacji deficytu handlowego z Chinami i innymi dużymi eksporterami oraz rozpędzenia inwestycji w infrastrukturę. Te trzy elementy składają się na hasło „Make America Great Again”. Jego twórcą był pierwotnie Ronald Reagan, który obejmował stery amerykańskiej polityki po okresie stagnacji i deindustrializacji. Podchwytując je Donald Trump nawiązał do jednej z lepiej wspominanych amerykańskich prezydentur.Wskaźniki gospodarcze pokazują, że obecny rok jest najlepszym rokiem wzrostu PKB od czasu, gdy ożywienie gospodarcze rozpoczęło się w połowie 2009 r. Przewodniczący Rady Doradców Ekonomicznych prezydenta Trumpa, Kevin Hassett, przekonywał w minionym tygodniu, że nawet spowolnienie na rynku mieszkaniowym nie zaszkodzi ogólnej sytuacji. Podczas gdy wzrost zatrudnienia spowalnia, wzrost konsumpcji pozostaje stabilny i jest wspierany przez wzrost płac na rynku pracy.Czytaj też: Deficyt handlowy USA w górę mimo ceł prezydenta Trumpa Amerykańskie PKB wzrosło średnio o 3,3 proc. w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. i oczekuje się, że w czwartym kwartale wzrośnie o 3 proc. "Zdecydowanie będziemy na poziomie 3 lub powyżej 3 również w przyszłym roku", powiedział Hasset w wywiadzie dla stacji CNBC.Większość ekonomistów nie podziela jednak tego optymizmu, spodziewając się, że w 2019 r. wzrost wyniesie od 2 do 2,5 proc. Sama Rezerwa Federalna USA przewiduje wzrost 2,5 proc.Spowolnienie ma być efektem wygaszania impulsów inwestycyjnych, przede wszystkim ambitnej reformy podatkowej przeprowadzonej w grudniu 2017 r. Obniżyła ona stawki podatkowe dla firm (z 35 proc. do 21 proc.) i osób fizycznych. A silne inwestycje przedsiębiorstw w 2019 i 2020 r. opierają się właśnie na reformie podatków i tanim kredycie.Według badania przeprowadzonego przez Duke University w Karolinie Północnej prawie połowa biorących udział w ankiecie dyrektorów finansowych amerykańskich firm obawia się recesji do końca 2019 r. 82 proc. uważa natomiast, że jeśli uda się jej uniknąć w przyszłym roku, to rozpocznie się ona w roku 2020.Spodziewane w ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrosty wyników finansowych spadły w ostatnim kwartale z 12,8 proc. oczekiwanych we wrześniowym badaniu do 4,5 proc. w ostatnim kwartale. Obniżają się także oczekiwania dotyczące wydatków kapitałowych, z 5,7 proc. do 1 proc.Czytaj też: Bank Gospodarstwa Krajowego idzie za granicę. Po Brukseli pora na Frankfurt i Waszyngton W opinii firm do głównych zagrożeń dla rozwoju należy sytuacja na rynku pracy. Stopa bezrobocia w USA wynosi 3,7 proc. i jest najniższa od 50 lat. Firmy skarżą się na problem wypełnienia ponad 7 milionów miejsc pracy dostępnych w wyniku nowych inwestycji. Osobną kwestią jest tzw. „luka kompetencyjna”, czyli brak wykwalifikowanych pracowników.Cieniem nad perspektywami kładzie się polityka. Słabsze perspektywy globalnej gospodarki i już wprowadzone odwetowe środki handlowe, które zablokowały sprzedaż towarów do Chin (np. soi), mają wpływ na działalność gospodarczą. Firmy obawiają się wzrostu ryzyka politycznego i regulacyjnego. I to w sytuacji, w której spada popyt na amerykańskie towary, ze względu na problemy rynków wschodzących czy wolniejsze tempo wzrostu strefy euro.Czytaj też: OECD: Gospodarka światowa wyraźnie spowalnia Może się zatem okazać, że napędzona koniunktura stanie się ofiarą wojen handlowych, które efektywnie podkopią wzrost gospodarczy w USA. Jednocześnie, aby uzyskać przewagę konkurencyjną w przemyśle niezbędne jest wykształcenie milionów nowych pracowników, których brak na rynku muszą wypełnić imigranci. Tych ostatnich Donald Trump nie chce jednak widzieć.Pytanie o trwałość dobrej sytuacji gospodarczej jest zatem w ogromnej mierze pytaniem o cele polityczne Donalda Trump, który w roku 2020 będzie chciał zapewne ubiegać się o reelekcję.