Gospodarkę Białorusi czeka mocne hamowanie po nowych sankcjach

Unijne sankcje obejmą 54 proc. białoruskiego eksportu do Unii Europejskiej, co może doprowadzić do zmniejszenia tegorocznego PKB tego kraju o 5 proc. - szacuje Polski Instytut Ekonomiczny. Najbardziej ucierpieć mają eksporterzy drewna i wyrobów z drewna.

Uciążliwość sankcji dla Białorusi w poszczególnych grupach produktów będzie zróżnicowana.

Polski Instytut Ekonomiczny wskazuje, że 5-procentowy spadek PKB z powodu tych restrykcji nastąpi przy założeniu, że białoruscy producenci nie przekierują niesprzedanych w UE towarów na rynki alternatywne.

Biorąc pod uwagę cały polski import (łącznie z wewnątrzunijnym), z Białorusi pochodziło 17 proc. dostaw do Polski produktów cementowych, 22 proc. produktów zawierających chlorek potasu oraz 13 proc. drewna i wyrobów z drewna.

Polski Instytut Ekonomiczny przypomniał w poniedziałek 7 marca, że 2 marca 2022 r. Rada Europejska przyjęła decyzję, która rozszerzyła zakres dotychczasowych sankcji "w związku z zaangażowaniem Białorusi w bezprawną agresję wojskową Rosji wobec Ukrainy". Wprowadziła ona m.in. dalsze ograniczenia dotyczące handlu towarami wykorzystywanymi do produkcji lub wytwarzania wyrobów tytoniowych, produktów mineralnych, produktów zawierających chlorek, produktów drzewnych, wyrobów cementowych, wyrobów z żelaza i stali oraz wyrobów z gumy, a także maszyn.



"Obostrzenia objęły produkty, których import do UE odgrywa stosunkowo dużą rolę. W 2020 r. Białoruś odpowiadała za 17,4 proc. przywozu spoza UE produktów zawierających chlorek potasu, a także za blisko 9 proc. przywozu drewna oraz produktów cementowych" - przekazało PIE w informacji prasowej. Jak dodano, w pozostałych grupach produktów objętych sankcjami udział Białorusi nie przekraczał 1 proc.