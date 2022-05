Grabar-Kitarović: Inicjatywa Trójmorza zwiększyła odporność nie tylko naszego regionu, ale całej Europy

Po brutalnej agresji Rosji na Ukrainę widzimy jak ważna okazała się Inicjatywa Trójmorza; zwiększa ona odporność nie tylko naszego regionu, ale też całej Europy - powiedziała była prezydent Chorwacji Kolinda Grabar–Kitarović, odznaczona we wtorek w Davos przez prezydenta Dudę Orderem Orła Białego.

Grabar-Kitarović podziękowała prezydentowi Andrzejowi Dudzie za - jak mówiła - niezwykły zaszczyt, jakim jest dla niej to odznaczenie. Podkreślała, że jest to nie tylko docenienie jej dokonań, ale też traktuje to odznaczenie jako dowód przyjaźni dla całej Chorwacji.

Mówiła, że Polska i Chorwacja łączy historia i wspólne wartości, a dla niej osobiście szczególnie ważny jest ruchu Solidarność i wyjątkowa także dla Chorwatów osoba papieża Jana Pawła II, który - jak podkreśliła - jest symbolem "ich niepodległości, wolności, ich prawa do istnienia i bycia częścią rodziny demokratycznych narodów". Przede wszystkim jednak - podkreślała - oba kraje łączy wspólna przyszłość i praca na rzecz jej budowania.

Grabar-Kitarović podkreślała, że w 2015 r., gdy powstała Inicjatywa Trójmorza, głównym celem była poprawa jakości życia mieszkańców skupionych w niej państw. Mówiła, że jej trzema filarami była budowa połączeń transportowych, energetycznych, ale i cyfrowych. "Naszym celem było budowanie spójności w Europie, przede wszystkim w Europie Środkowej. Już wtedy twierdziliśmy, że jest ona takim kręgosłupem budowania odporności. Chcieliśmy budować połączenia pomiędzy naszymi krajami, ale też pomiędzy naszym regionem a innymi, chcieliśmy też budować naszą konkurencyjność" - powiedziała.

"Po brutalnej agresji Rosji na Ukrainę widzimy, jak ważna okazała się nasza inicjatywa" - zauważyła. Dodała, że zwiększa ona odporność nie tylko naszego regionu, ale też całej Europy.

"Na początku chcieliśmy ustanowić połączenia między terminalami, przyszłym wówczas terminalu LNG na wyspie Krk i mającym być niebawem ukończonym terminalu w Świnoujściu, a także terminalem w Kłajpedzie. Chcieliśmy zapewnić sobie w ten sposób niezależność i dywersyfikację dostaw" - mówiła Grabar-Kitarović. Podkreśliła, że podczas rozmów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem największym punktem spornym nie było rozszerzenie NATO, a właśnie budowa terminala na wyspie Krk i dywersyfikacja źródeł energii przez Chorwację.

Przekazała też podziękowania - dla Polaków i polskiego rządu za wsparcie dla Ukrainy i uchodźców, uciekających przed wojną we własnym kraju.