Grecja: 21 nowych przypadków zakażenia koronawirusem

W Grecji zanotowano 21 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w sobotę greckie ministerstwo zdrowia. Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w tym kraju wzrosła do 66.

Większość spośród 66 zakażonych - 47 osób - to członkowie grupy, która uczestniczyła w pielgrzymce do Izraela i Egiptu. Grupa wróciła do kraju 27 lutego.

22 osoby przebywają w szpitalach, ich stan jest stabilny. Jeden z pielgrzymów, 66-letni mężczyzna, został umieszczony na oddziale intensywnej terapii w mieście Patras. Pozostali zakażeni są poddani kwarantannie domowej.

W Grecji nie zanotowano dotychczas ofiar śmiertelnych koronawirusa.