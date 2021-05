Grecja: 24-godzinny strajk pracowników sektora prywatnego

W Grecji konfederacja pracowników sektora prywatnego GSEE ogłosiła we wtorek 24-godzinny strajk, trzy dni po Święcie Pracy, które wypadło w tym roku w okresie Świąt Wielkanocnych w Kościele prawosławnym.

Zgodnie z oświadczeniem główny związek zawodowy pracowników sektora prywatnego chce "chronić rzeczywiste potrzeby świata pracy". W momencie, gdy grecki rząd rozważa nowe regulacje dotyczące wydłużenia czasu pracy, GSEE domaga się przestrzegania "pięciodniowego, 40-godzinnego tygodnia pracy" oraz "zwiększenia wynagrodzenia za nadgodziny".

Przestoje w pracy zaobserwowano we wtorek w transporcie publicznym, co zakłóciło ruch na ulicach greckich miast - informuje AFP.

W akcji protestacyjnej biorą także udział media, w tym grecka agencja prasowa ANA oraz państwowa stacja telewizyjna ERT; media te nie nadawały informacji. "Obchody 1 maja przypadły w bezprecedensowym momencie pandemii i kryzysu sanitarnego, co stanowi pretekst do zakwestionowania naszych zbiorowych praw, naszego harmonogramu, naszej godności w pracy" - napisały we wspólnym oświadczeniu związki zawodowe mediów.

Centrala związkowa pracowników sektora publicznego ADEDY i Komunistyczna Partia Grecji wezwały swych zwolenników, aby w czwartek demonstrowali przeciwko nowemu projektowi kodeksu pracy. Według oświadczenia ADEDY rząd centroprawicowej "Nowej Demokracji próbuje znieść podstawowe prawa pracownicze i wolności związkowe".

W czwartek ruch lotniczy, w szczególności krajowe połączenia obsługiwane przez greckie linie lotnicze Aegean Airlines, zostanie zakłócony w związku z mobilizacją strajkową.