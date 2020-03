Grecja: 331 przypadków zakażenia wirusem Covid-19; cztery osoby zmarły

Ministerstwo zdrowia Grecji poinformowało w niedzielę, że liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa sięgnęła czterech, a w kraju zdiagnozowano w sumie 331 przypadków Covid-19. Rząd zamknął połączenia drogowe i morskie oraz zawiesił loty do Albanii i Macedonii Północnej.

W Grecji zamknięto kawiarnie, bary, kluby sportowe i place zabaw, a od poniedziałku sprawdzana będzie liczba osób wchodzących do supermarketów, by nie dopuścić do sytuacji, w której będzie tam zbyt wielu ludzi naraz.

Greckie ministerstwo kultury ogłosiło w piątek, że z powodu pandemii koronawirusa zamyka do końca marca najsłynniejszy zabytek starożytnej Grecji - Akropol w Atenach. Zamknięte będą także wszystkie inne muzea oraz stanowiska archeologiczne na terenie całego kraju. Według Greckiego Urzędu Statystycznego, w zeszłym roku Akropol odwiedziło ponad 3 mln turystów.