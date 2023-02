Grecja: Ateny pod śniegiem; szkoły zamknięte

W stolicy Grecji zamknięto w poniedziałek szkoły i część sklepów z powodu obfitych opadów śniegu i niskich temperatur.

Na niektórych drogach głównych i na drodze krajowej łączącej Ateny z centralną Grecją został wstrzymany ruch aut. Zamknięto również stacje metra w pobliżu lotniska w mieście, a kursy kolejowe do Salonik zostały zawieszone.

Władze zaapelowały do społeczeństwa o unikanie podróży, które nie są konieczne. Strażacy - podała państwowa telewizja ERT - ewakuowali cztery osoby, których samochód utknął w śniegu na przedmieściach Aten, w Aspropyrgos.

Oczekuje się, że fala zimna potrwa do wtorku, sięgając do wschodnich i południowych regionów, w tym wyspy Krety. Obfite opady śniegu są rzadkością w stolicy Grecji, ale to już trzecia z rzędu zima z ekstremalną pogodą.