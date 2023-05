Grecja coraz bliżej nowych wyborów

Lider Syrizy Aleksis Cipras otrzymał od prezydent Kateriny Sakellaropoulou mandat do utworzenia rządu koalicyjnego. Polityk odrzucił jednak to rozwiązanie, co przybliża nowe wybory parlamentarne pod koniec czerwca.

W niedzielnych wyborach rządząca Nowa Demokracja premiera Kyriakosa Micotakisa zdobyła 41 proc. poparcia. Do uzyskania ponad 150 miejsc w 300-osobowym parlamencie zabrakło jej kilku procent. Syriza zdobyła 20 proc. głosów, choć sondaże przedwyborcze oraz badania exit poll dawały jej nawet 30-procentowe poparcie.

Jak powiedział Cipras, wynik wyborów był dla Syrizy szokiem. Przywódca partii wziął za niego odpowiedzialność, ale zamierza walczyć o lepszy rezultat w kolejnym głosowaniu.

Wcześniej misję stworzenia nowego rządu odrzucił również dotychczasowy premier i lider Nowej Demokracji Kyriakos Micotakis, który dąży do następnych wyborów parlamentarnych i samodzielnych rządów.

Formalnie misję utworzenia rządu otrzyma jeszcze centrolewicowy PASOK, który zajął trzecie miejsce. Partia odrzuciła przed wyborami zabiegi Syrizy o wstąpienie w koalicję, a teraz walczy z nią o pozycję głównej siły opozycyjnej.

Następnie rząd tymczasowy przygotuje nowe wybory, które mają odbyć się 25 czerwca. Będzie wówczas obowiązywać tzw. wzmocniony system proporcjonalny, który premiuje zwycięzcę dodatkowymi mandatami w parlamencie.