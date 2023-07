Grecja: Do pomocy w walce z ogniem przylecą serbscy strażacy, na Rodos pożary gaszą też ochotnicy

Grupa 36 serbskich strażaków wraz z 14 pojazdami pożarniczymi uda się we wtorek do Grecji, by pomóc w walce z rozprzestrzeniającym się od tygodnia w kraju ogniem - poinformowały serbskie władze. Na ogarniętym pożarami Rodos z ogniem walczą również strażacy ochotnicy.

Decyzję o wysłaniu do Grecji serbskich strażaków podjęto w wyniku rozmów między prezydentem tego kraju Aleksandarem Vucziciem a premierem Grecji Kyriakosem Micotakisem. Serbski nadawca publiczny RTS poinformował, że do Grecji zostaną także wysłani medycy oraz pojazdy pogotowia. Tym samym Serbowie dołączą do kilku grup europejskich strażaków, którzy już pracują w Grecji, w tym do Polaków, Rumunów, Słowaków, Włochów i Francuzów.

Z pożarami na wyspie Rodos walczą również ochotnicy, grupy mężczyzn i kobiet, zdeterminowanych, by ochronić swoje społeczności przed płomieniami - pisze serwis BBC. Grecka straż pożarna zapewniła im szkolenie i przekazała potrzebny do walki z ogniem sprzęt. Ochotnicy czuwają w leśnych obozach, niektórzy z nich spędzają tam już ósmą noc z rzędu.

Jak podaje grecki portal Ekathimerini, mieszkańcy Rodos otwierają też swoje domy dla turystów, którzy są masowo ewakuowani z ośrodków wypoczynkowych. Część z nich wpierw trafia do tymczasowych miejsc zakwaterowania, takich jak stadiony, zanim uda im się wsiąść do samolotów z powrotem do swoich krajów. Niektórym udaje się znaleźć chwilowe schronienie w domach mieszkańców wyspy.

Od tygodnia greccy strażacy, z pomocą jednostek z zagranicy, walczą z ogniem pustoszącym kilka regionów Grecji. Najgorsza sytuacja utrzymuje się na wyspie Rodos, gdzie trwa ewakuacja turystów.