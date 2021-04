Grecja i Arabia Saudyjska podpisały umowę w sprawie użyczenia rakiet Patriot

Grecja i Arabia Saudyjska podpisały we wtorek porozumienie, na mocy którego Ateny użyczą Rijadowi systemu rakietowego ziemia-powietrze Patriot, który posłuży do ochrony saudyjskich instalacji naftowych - podał Reuters, powołując się na greckiego dyplomatę.

Porozumienie zostało podpisane w Rijadzie - poinformował rozmówca agencji Reutera. Wcześniej we wtorek spotkali się tam z saudyjskim ministrem spraw zagranicznych, księciem Fajsalem Ibn Farhanem As-Saudem, szef greckiej dyplomacji Nikos Dendias i minister obrony Nikos Panagiotopulos.

Grecja stara się wzmocnić współpracę wojskową nie tylko ze swymi sojusznikami z NATO, ale również z Arabią Saudyjską, Izraelem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi ze względu na ciągnący się od lat spór terytorialny z Turcją, co zdecydowanie popierają Stany Zjednoczone - przypomina Reuters.

Również we wtorek premier Grecji Kyriakos Micotakis złożył wizytę w bazie sił powietrznych na południu kraju, gdzie odbywają się manewry z udziałem myśliwców z USA, Francji, Izraela, Hiszpanii i ZEA.

Pod koniec stycznia Turcja i Grecja wznowiły rozmowy, mające na celu rozwiązanie długotrwałych sporów morskich między obydwoma krajami.

Według analityków natychmiastowego przełomu w relacjach między Ankarą a Atenami nie należy się spodziewać, biorąc pod uwagę istniejące od dziesięcioleci różnice w polityce obu stron. Wznowienie dialogu jest jednak postrzegane jako ważny krok ze strony Turcji, na którą pod koniec zeszłego roku zaczęła naciskać Unia Europejska.

UE zagroziła Turcji sankcjami w związku z jej działaniami we wschodnich rejonach Morza Śródziemnego, do których prawa roszczą sobie także Grecja i Cypr. Na spornych wodach władze Turcji w drugiej połowie 2020 roku rozpoczęły poszukiwania surowców energetycznych, a do ochrony statków badawczych wysłano okręty wojenne.