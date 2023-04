Grecja: Kierowcy busów i trolejbusów strajkują trzeci dzień z rzędu; chcą bezpiecznego transportu publicznego

Kierowcy busów i trolejbusów rozpoczęli w środę w Grecji trzeci dzień strajku, domagając się zwiększenia bezpieczeństwa transportu publicznego - poinformował dziennik "Kathimerini".

Do strajku wezwały dwa związki zawodowe ateńskich kierowców transportu publicznego. Potrwa on od rozpoczęcia pracy pojazdów do 9.00 rano oraz od 21.00 wieczorem do zakończenia zmiany.

W Grecji dochodziło w marcu do licznych strajków m.in. taksówkarzy, kontrolerów lotów, kierowców autobusów czy pracowników promów, którzy protestowali wobec domniemanych zaniedbań standardów bezpieczeństwa, które doprowadziły do najtragiczniejszej w historii kraju katastrofy kolejowej; zginęło w niej niemal 60 osób.

Rząd przyznał się do niedociągnięć wynikających z niedoinwestowania i zaniedbań - spuścizny po trwającym dekadę kryzysie zadłużenia Grecji. Jako główną przyczynę katastrofy wskazano jednak błąd ludzki.