Grecja: Marszałek Witek: Polska nigdy nie zapomina o swoich obywatelach rozsianych po całym świecie

Polska, ta macierz, nigdy nie zapomina o swoich obywatelach, którzy rozsiani są po całym świecie - powiedziała w sobotę w Atenach marszałek Sejmu Elżbieta Witek, podczas uroczystości nadania sztandaru Szkole Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach.

"Polska, ta macierz, nigdy nie zapomina o swoich obywatelach, którzy rozsiani są po całym świecie, dlatego tak ważne są spotkania z Polonią wszędzie tam gdzie jeździmy na oficjalne wizyty" - powiedziała.

Marszałek Sejmu podkreśliła, że otrzymany sztandar należy nosić z wielką dumą z bycia Polakiem. "Dlatego, że mamy wspaniałą historię, wspaniałych bohaterów, jednym z nich jest patron waszej szkoły" - dodała.

"Pamiętajcie o tym, że gdziekolwiek na świecie będziecie, gdziekolwiek, zawsze jest takie miejsce, które będzie wasze. To jest Polska, która nigdy o was nie zapomni, która zawsze będzie podtrzymywała z wami więź i która będzie wam dziękowała za to, że jesteście najwspanialszymi ambasadorami polskości" - zaznaczyła Witek