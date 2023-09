Grecja: Media: rząd w Atenach szuka porozumienia z Turcją w celu ograniczenia napływu migrantów

Rząd w Atenach chce dojść do porozumienia z Turcją w celu ograniczenia napływu migrantów – poinformował w środę grecki portal Kathimerini. Powodem jest znaczny wzrost imigracji w porównaniu z ostatnimi latami, a zachętą dla Ankary ma być złagodzenie obowiązku wizowego dla obywateli Turcji.

"Grecja chce, aby Turcja zrobiła trzy rzeczy: lepiej monitorowała swoje granice lądowe i morskie, aby zapobiec napływowi migrantów do Grecji, rozprawiła się z przemytnikami ludźmi i zaakceptowała deportacje z Grecji" - pisze Kathimerini. "Niedawna poprawa stosunków dwustronnych sprawia, że Ateny mają nadzieję na współpracę ze strony Ankary" - dodaje portal.

We wtorek miało miejsce spotkanie greckiej Rady Spraw Zagranicznych i Obronnych (KYSEA), najwyższego rządowego organu decyzyjnego sprawach bezpieczeństwa, którego tematem był właśnie problem migracji.

Jak podaje Kathimerini, w tym roku już 30 tys. migrantów i uchodźców przybyło do Grecji, podczas gdy w całym 2022 r. było ich 18 tys., a w 2021 r. - 8 tys.

"Częścią porozumienia z Turcją miałaby być instalacja gorącej linii umożliwiającej szefom straży przybrzeżnej obu krajów bezpośrednią komunikację i szybkie radzenie sobie w sytuacjach awaryjnych" - zauważa Kathimerini.

W celu zachęcenia Ankary do współpracy rząd w Atenach chce lobbować za złagodzeniem lub nawet zniesieniem wymogów wizowych dla obywateli Turcji do krajów strefy Schengen; wymaga to jednak zgody UE. W czwartek do Brukseli udaje się Dimitrios Kairidis, grecki minister ds. migracji i azylu, aby omówić kwestię wiz.

"UE mogłaby zaoferować przyjęcie pewnej liczby Syryjczyków każdego roku w zamian za wzmocnioną współpracę Turcji, w tym spełnienie trzech żądań Grecji. Mogłoby to jednak być politycznie wybuchowe w Europie, gdzie postawy przeciwko migracji uległy zaostrzeniu" - komentuje portal.