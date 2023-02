Setki żołnierzy USA w Grecji będą transportować sprzęt do baz NATO w Europie Środkowo-Wschodniej

Setki żołnierzy amerykańskich przybędą w najbliższych dniach do portu Aleksandropolis w północno-wschodniej Grecji, aby uczestniczyć w transporcie sprzętu do baz NATO w Europie Środkowo-Wschodniej - poinformował we wtorek portal Greek Reporter.

Wśród sprzętu, który ma trafić do portu są czołgi, pojazdy opancerzone i śmigłowce przeznaczone do baz NATO w Europie Środkowo-Wschodniej.

Według portalu w najbliższych dniach ma przybyć do Grecji około 200 amerykańskich żołnierzy, a w późniejszym okresie ich liczba ma się podwoić.

"Amerykański personel zostanie zakwaterowany w bazie wojskowej Giannoulis zgodnie z grecko-amerykańską umową o współpracy w dziedzinie obrony. Baza została przystosowana do ich zakwaterowania podczas całej operacji transportu materiałów" - napisał portal.

Po wybuchu wojny na Ukrainie Aleksandropolis przy granicy z Turcją zostało podniesione do rangi strategicznego hubu dla sił USA i NATO w Europie Południowo-Wschodniej. Port stał się kluczowym punktem dla dostaw amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy. Odgrywa również istotną rolę w obecności wojskowej USA w Grecji.