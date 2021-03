Grecja: Odsiadujący dożywocie terrorysta nie zostanie przeniesiony do innego więzienia

Grecki rząd zapowiedział w poniedziałek, że nie przychyli się do przeniesienia odsiadującego dożywocie Dimitrisa Kufodinasa do innego więzienia. Były szef lewicowej organizacji terrorystycznej od 52 dni prowadzi strajk głodowy. Dochodzi do protestów w jego obronie.

"Pan Kufodinas domaga się specjalnego traktowania poza normami prawnymi. Państwo nie negocjuje ze skazanymi i nie zrzeknie się swoich suwerennych praw do wyznaczania sposobu odbywania wyroku" - przekazała dziennikarzom rzeczniczka greckiego rządu Aristotelia Peloni.

Kufodinas kierował lewicową, terrorystyczną Organizacją Rewolucyjną 17 Listopada, która w latach 1975-2000 przeprowadziła ponad 100 zamachów, zabijając 23 osoby. Mężczyzna rozpoczął głodówkę, gdy odmówiono mu przeniesienia z więzienia o zaostrzonym rygorze w Domokos w środkowej Grecji do więzienia Korydallos w Atenach, w których mieszka jego rodzina. Kufodinas wcześniej odbywał wyrok w Korydallos, ale w zeszłym roku przeniesiono go do Domokos.

Skazany na jedenastokrotne dożywocie za wielokrotne morderstwa 63-latek przebywa od 24 dni w szptalu, a od 12 dni na oddziale intensywnej terapii. Według lekarzy w weekend jego stan "poważnie się pogorszył"; od kilku dni odmawia on również przyjmowania wody.

Rodziny ofiar zamachów organizacji zaapelowały do Kufodinasa o przerwanie straku głodowego. "Chociaż zamordował naszych bliskich, prosimy go, by zrezygnował z prośby (o przeniesienie) i żył" - napisali krewni jego ofiar.

W Grecji nasila się debata publiczna wokół sprawy Kufodinasa. W ostatnich tygodniach odbyło się już kilka protestów w jego obronie, na poniedziałek planowany jest kolejny. Do rozpędzenia jednego z nich policja użyła gazu łzawiącego. Wzmocniono także środki bezpieczeństwa, w obawie przed wybuchem zamieszek, gdyby Kufodinas zmarł. W szpitalu, w którym przebywa rozlokowano 110 funckjonariuszy.