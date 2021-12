Grecja: Papież: Być mniejszością nie oznacza być nieznaczącym

Papież Franciszek powiedział w sobotę w Atenach przedstawicielom katolickiego duchowieństwa w prawosławnej w większości Grecji, że być mniejszością "nie oznacza być nieznaczącym". Po spotkaniu w katedrze świętego Dionizego papież w drodze do nuncjatury, gdzie nocuje, podziwiał z samochodu Akropol.

W przemówieniu do biskupów, kapłanów, zakonników, seminarzystów i katechetów w rzymskokatolickiej katedrze Franciszek podkreślił: "Błogosławcie małość i przyjmijcie ją. Skłania was ona do zaufania Bogu i jedynie Bogu. Bycie mniejszością - a Kościół na całym świecie jest mniejszością - nie oznacza bycia nieznaczącym, ale przemierzanie drogi umiłowanej przez Pana, która jest drogą małości" i uniżenia.

"Tak często mamy obsesję, żeby się pokazać, być dostrzeżonym, ale Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie" - przyznał papież. "Odwagi, naprzód na tej drodze pokory, małości" - zaapelował.

Franciszek nazwał Grecję "darem, dziedzictwem ludzkości, na którym zbudowano fundamenty cywilizacji zachodniej".

"Wszyscy - jak mówił - jesteśmy po trosze dziećmi i dłużnikami waszego kraju. Bez poezji, literatury, filozofii i sztuki, które się tutaj rozwinęły, nie moglibyśmy poznać jakże wielu aspektów ludzkiej egzystencji ani odpowiedzieć na wiele pytań wewnętrznych dotyczących życia, miłości, cierpienia, a także i śmierci".

Franciszek zachęcał do tego, by w chwilach frustracji z powodu bycia małą wspólnotą lub "Kościołem o niewielkiej sile, żyjącym w warunkach nie zawsze sprzyjających", przypomnieć sobie historię świętego Pawła w Atenach.

"Był sam, w mniejszości, niemile widziany i z niewielkimi szansami odniesienia sukcesu. Ale nie dał się pokonać zniechęceniu, nie zrezygnował z misji. I nie pozwolił, by ogarnęła go pokusa narzekania. To bardzo ważne, uważajcie na narzekanie" - apelował papież.

"Od nas jako Kościoła - zaznaczył - nie wymaga się ducha podboju i zwycięstwa, wspaniałości wielkich liczb, światowego splendoru. To wszystko jest bowiem niebezpieczne" - mówił przestrzegając przed "pokusą triumfalizmu".

Gdy na zakończenie intensywnego dnia - lotu z Cypru do Aten, spotkań z władzami Grecji, duchownymi prawosławnymi i katolickimi - papież wracał pod wieczór do nuncjatury apostolskiej, jego samochód zatrzymał się u podnóża Akropolu. Z auta Franciszek podziwiał jego widok.

Z Aten Sylwia Wysocka