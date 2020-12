Grecja: Po fali krytyki odebrano priorytet szczepieniom wyższych urzędników

Grecki centroprawicowy rząd zakończył priorytetowy program szczepień wyższych urzędników państwowych po tym, jak zamieszone w mediach społecznościowych ich selfie podczas tej akcji spotkały się z negatywną reakcją związków zawodowych branży medycznej i partii opozycyjnych.

Zastępczyni rzecznika rządu Aristotelia Peloni powiedziała w środę, że plan szczepień 126 urzędników rządowych i organizacji państwowych został przerwany i że około połowa z nich otrzymała szczepionkę.

Spodziewano się, że jedynie niewielka liczba wyższych urzędników otrzyma szczepionkę publicznie, w ramach akcji uświadamiającej, że szczepienie jest bezpieczne i konieczne, lecz liczba osób znajdujących się na priorytetowej liście zaskoczyła wielu ludzi.

"Selfie w trakcie szczepienia były błędem" - powiedziała Peloni w prywatnym radiu Parapolitika.

Prezydent Grecji, premier i szef sił zbrojnych zostali zaszczepieni w weekend na początku ogólnokrajowej akcji, która ma potrwać kilka miesięcy, w celu złagodzenia obaw opinii publicznej co do bezpieczeństwa programu szczepień. Za nimi znaleźli się liderzy partii opozycyjnych, a także ministrowie gabinetu i inni wyżsi urzędnicy rządowi, co spotkało się z krytyków związków zawodowych branży medycznej.

"Ministrowie i sekretarze generalni ustawili się w kolejce do selfie ze szczepionką, podczas gdy lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy na pierwszej linii (walki z epidemią - PAP) być może poczekają na swoją kolej do końca lata, aby się zaszczepić" - powiedział we wtorek były premier i lider partii Syriza Aleksis Cipras, który sam otrzymał tego dnia szczepionkę. "To nie symbolika, to faworyzowanie" - dodał.

Peloni poinformowała, że do środowego południa zaszczepionych zostało 66 urzędników; łącznie szczepionkę otrzymało do tej pory 1128 osób.

Ostatnim urzędnikiem państwowym na liście zaszczepionych był przywódca Komunistycznej Partii Grecji Dimitris Kucumpas.