Grecja: Pożary dotarły na obrzeża Aten, ogień spowodował zakłócenia w ruchu drogowym

Pożary w Grecji dotarły w czwartek rano do miasta Kifisia położonego w aglomeracji Wielkich Aten, na jej północnym krańcu, do czego przyczyniły się silne podmuchy wiatru - poinformowała agencja Associated Press.

Ogień spowodował zakłócenia w ruchu drogowym oraz połączeniach kolejowych. Strażakom udało się po jakimś czasie opanować pożar z pomocą śmigłowców. Trwa walka z ogniem w innych regionach kraju, m.in. na wyspie Rodos.

Podczas ceremonii zorganizowanej tego samego dnia w siedzibie ministerstwa obrony w Atenach siły zbrojne złożyły hołd dwóm pilotom, którzy zginęli w katastrofie samolotu gaśniczego w tym tygodniu na wyspie Eubea - Christosowi Mulasowi i Peryklesowi Stefanidisowi.

Według agencji Unii Europejskiej, która analizuje dane satelitarne, Copernicus Atmosphere Monitoring Service emisje dwutlenku węgla z pożarów lasów w lipcu bieżącego roku w Grecji były najwyższe od czasu rozpoczęcia pomiarów 20 lat temu.

"Niestety, biorąc pod uwagę ekstremalne warunki w regionie, nie jest to wcale takie zaskakujące" - powiedział Mark Parrington z unijnej agencji. "Obserwowana intensywność i szacowane emisje pokazują, jak niezwykła była skala pożarów w lipcu w porównaniu z danymi z ostatnich 20 lat" - dodał naukowiec.