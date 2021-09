Grecja: Pracownicy służby zdrowia protestowali przeciwko obowiązkowym szczepieniom

W centrum Aten odbył się w czwartek protest w związku z obowiązkowymi szczepieniami przeciw Covid-19, którym od środy podlegają wszyscy pracownicy greckiej służby zdrowia. Protestującym towarzyszyły karetki pogotowia z włączonymi sygnałami dźwiękowymi.

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem, każdy pracownik greckiej służby zdrowia, który nie jest zaszczepiony przeciw Covid-19 lub nie przebył tej choroby w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, zostanie zawieszony w obowiązkach służbowych bez wypłacania wynagrodzenia.

Przed greckim ministerstwem zdrowia zgromadziło się ok. 400 osób protestujących przeciwko tym przepisom. Demonstranci przeszli następnie pod budynek parlamentu.

Protestujący twierdzą, że nie są przeciwni szczepieniom, ale sprzeciwiają się ich obowiązkowi i twierdzą, że środek ten doprowadzi do niedoborów kadrowych w służbie zdrowia. Z kolei grecki rząd stoi na stanowisku, że rozporządzenie to, mające zastosowanie do wszystkich pracowników służby zdrowia w sektorze prywatnym i publicznym, a także do pracowników domów opieki dla osób starszych, jest niezbędne do ochrony najsłabszych w obliczu trzeciej fali zakażeń koronawirusem w kraju.

W 11-milionowej Grecji ponad 5,7 miliona ludzi jest w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19. W okresie letnim liczba infekcji znów zaczęła wzrastać i w związku z tym rząd wprowadził ponownie szereg restrykcji, w tym ograniczył dostęp do niektórych miejsc rozrywki dla osób, które nie są zaszczepione.