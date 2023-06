Grecja: Prawnicy z Grecji, Włoch i Serbii przedstawili krajowe przypadki ubiegania się o odszkodowania od Niemiec

Podczas wtorkowej międzynarodowej konferencji w Atenach poświęconej prawnym aspektom dochodzenia odszkodowań i reparacji po zakończeniu konfliktów zbrojnych prawnicy z Grecji, Włoch i Serbii przedstawili krajowe przypadki ubiegania się o odszkodowania od Niemiec.

Prawniczka Christina Stamouli przedstawiła kwestię dochodzenia odszkodowań przez rodziny ofiar masakry w Distomo 10 czerwca 1944 roku, gdzie niemieccy żołnierze zamordowali co najmniej 218 cywilów. Potomkowie ofiar do dziś nie otrzymali od Niemiec żadnego odszkodowania, mimo pozytywnej decyzji greckich sądów.

Włoski prawnik Filippo Biole zaznaczył, że we Włoszech do tej pory było ponad 700 prywatnych spraw przeciwko Niemcom. Z kolei serbski prawnik Dragan Novović przypomniał, że Serbia jako sukcesor Jugosławii ma prawo do ubiegania się wojennych reparacji od Niemiec.

Novović wezwał też do stworzenia mieszanej organizacji międzynarodowej, w której uczestniczyliby przedstawiciele rządów i organizacji pozarządowych, w celu wywierania bardziej zorganizowanej presji w sprawie odszkodowań.

"Niemcy słusznie obawiają się wspólnego działania kilku zainteresowanych krajów" - stwierdził serbski prawnik. "Taka grupa państw może zainicjować serię inicjatyw przed odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi" - dodał.

Podczas ostatniego panelu konferencji głos zabrał również Giannis Stathas, burmistrz Distomo, oraz Athanasios Papadopoulos burmistrz miejscowości Kalawrita na Peloponezie, gdzie 13 grudnia 1943 roku Niemcy zamordowali około 500 osób, a w całym regionie - prawie 700. Była to najbardziej krwawa niemiecka zbrodnia w okupowanej podczas II wojny światowej Grecji.

Międzynarodowa konferencja "Post-conflict justice: opening legal paths" zorganizowna została przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Ambasadę RP w Atenach oraz Europejską Organizację Prawa Publicznego (EPLO). Uczestniczą w niej politycy, prawnicy i naukowcy z Polski, Grecji, Włoch i Serbii.

Z Aten Marcin Furdyna