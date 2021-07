Grecja: Premier Micotakis obiecuje Litwie pomoc w walce z kryzysem migracyjnym

Premier Grecji Kyriakos Micotakis zaproponował szefowej litewskiego rządu Ingridzie Szimonyte pomoc w walce z kryzysem migracyjnym, który w ostatnich tygodniach został wywołany przez Białoruś. Micotakis i Szimonyte w czwartek rozmawiali w tej sprawie w Atenach.

"To, co robi Białoruś, jest po prostu nie do zaakceptowania" - powiedział Micotakis. Dodał, że z litewską premier dyskutował m.in. o tym, jak zapewnić odpowiednie zaplecze recepcyjne, przyspieszyć procedury azylowe, a także jak "skutecznie i szybko odsyłać osoby niemające praw do ochrony międzynarodowej".

Grecki premier zapowiedział, że z Litwą chciałby podzielić się doświadczeniami, jakie Grecja wyniosła w kryzysu migracyjnego w 2015 roku, gdy z Turcji na teren UE dostało się ponad milion osób. Przyznał, że tego typu kryzysy są mocno odczuwalne zwłaszcza przez kraje, które mają zewnętrzne granice Unii.

W tym roku białoruską granicę z Litwą przekroczyło ponad 1700 osób, z czego tylko w lipcu 1100. "Całkowita liczba może nie wydawać się zbyt przerażająca, ale przerażający jest trend" - powiedziała Szimonyte, wyjaśniając, że to 20 razy więcej niż w 2019 lub w 2020 roku.

Według Szimonyte istnieją oznaki, że napływ migrantów z Białorusi będzie się zwiększał i jej rząd jest pod dużą presją, aby szybko stworzyć zakwaterowanie dla osób ubiegających się o azyl. "Nigdy nie byliśmy szlakiem dla tak wielu ludzi próbujących dostać się do Unii Europejskiej, więc to trochę niespodziewane" - wyjaśniła.

W zeszłym tygodniu litewskie wojsko zaczęło budować zasieki z drutu kolczastego na granicy z Białorusią, aby odstraszyć osoby próbujące nielegalnie dostać się na teren UE, z których większość pochodzi z Bliskiego Wschodu i Afryki. Litewska premier zapewniła, że jej rząd pracuje nad koncepcją rozbudowy tej blokady, która być może przekształci się w mur graniczny.

W związku z nasilającym się problemem migracyjnym władze Litwy wzmocniły kontrolę granicy nie tylko z Białorusią, ale też z Polską, by powstrzymać przemieszczanie się migrantów. Litewska straż graniczna, wspomagana przez funkcjonariuszy służby celnej i policjantów, prowadzi wzmożoną kontrolę podróżnych i pojazdów nie tylko na głównych trasach łączących te kraje, ale też na drogach mniej uczęszczanych, a nawet na ścieżkach.

We wtorek Szimonyte oświadczyła w litewskim parlamencie, że jej kraj nie stanie się "migracyjnym korytarzem do innych krajów Unii Europejskiej". Wskazała, że w sprawie powstrzymania napływu migrantów Litwa swe działania koordynuje z Polską i Estonią.

W związku z rosnącym napływem nielegalnych migrantów z Białorusi Litwa 2 lipca ogłosiła stan wyjątkowy. Premier Szimonyte tłumaczyła wówczas, że potrzebne jest to ze względu na pewne rozwiązania logistyczne.

Problem nielegalnych migrantów nasilił się pod koniec maja. Migranci przybywają do Mińska bezpośrednimi lotami ze Stambułu i Bagdadu. Następnie samochodami są przewożeni na granicę z Litwą. Po przekroczeniu zielonej granicy są zatrzymywani przez litewskich pograniczników i zgłaszają im prośbę o udzielenie azylu.

Rząd w Wilnie uważa, że jest to forma wojny hybrydowej prowadzonej przez Mińsk.