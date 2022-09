Grecja: Premier Morawiecki dla tygodnika "To Vima": to na terenie Polski Niemcy dokonywali najokrutniejszych zbrodni

Kiedy w 1939 roku Polska wykrwawiała się, stawiając jako pierwsza czoła zbrodniczemu reżimowi, w Paryżu czy nawet Londynie ciągle wielu wierzyło, że Hitler zatrzyma się na Warszawie. To, co spotkało Polskę i to, co stało się na jej ziemiach w trakcie niemieckiej okupacji, to historia całkowitego wynaturzenia. To na terenie Polski Niemcy dokonywali najbardziej okrutnych zbrodni - napisał premier Mateusz Morawiecki w artykule opublikowanym na portalu greckiego tygodnika "To Vima".

W tekście pt. "Aktualność historii II wojny światowej" polski premier przypomniał podstawowe fakty dotyczące wybuchu II wojny światowej, ponieważ "europejskie społeczeństwa są coraz mniej świadome genezy wydarzeń, które zadecydowały o kształcie współczesnej Europy".

Zdaniem szefa rządu fakt, że w lutym bieżącego roku doszło do inwazji Rosji na Ukrainę, oznacza, że wiele państw zapomniało lekcję, jaka płynie z XX wieku, a obecnie "stoimy w obliczu odradzającego się imperium o skłonnościach totalitarnych".

Jak napisał premier Morawiecki, "przedwojenna Europa wpadła w pułapkę II wojny światowej dlatego, że przez lata nie potrafiła zrozumieć i właściwie ocenić zagrożenia, jakie niosą ze sobą dwie ideologie totalitarne. Sowiecki komunizm i niemiecki nazizm były dla ówczesnych elit politycznych zjawiskami kompletnie nie do pojęcia".

Premier podkreślił, że "świadomość tego, że Niemcy zamieniły Polskę w piekło na ziemi, docierała na Zachód niezwykle powoli", a "fakt, że powojenne Niemcy tak szybko zostały włączone z powrotem do wspólnoty międzynarodowej bez konieczności dogłębnego rozliczenia wojennych zbrodniarzy, otworzył furtkę do relatywizacji zła".

Zdaniem Morawieckiego współcześnie coraz więcej mówi się o "współwinie ofiar", jednak to rosyjska propaganda "od lat stara się wmówić światu, że Polska jest odpowiedzialna za wybuch II wojny światowej. Kłamstwo tak bezczelne, że aż absurdalne, to jedna z podstawowych cech propagandy totalitarnej".

"83 lata temu Polska jako pierwsza odmówiła uległości. Wybrała wierność wolności, wierność wartościom fundującym cywilizację zachodnią. I została zdradzona przez swoich sojuszników. Jeśli wracamy do tej historii, to nie po to, żeby ją tylko wspominać, ale po to, by nie popełniać tych samych błędów, co wtedy" - podsumował premier Morawiecki.

Tekst został opublikowany wspólnie z polskim miesięcznikiem "Wszystko Co Najważniejsze" w projekcie historycznym z Instytutem Pamięci Narodowej i Polską Fundacją Narodową.