Grecja: Przetasowania w rządzie, by skuteczniej walczyć z pandemią

Premier Grecji Kyriakos Micotakis dokonał we wtorek, nieco ponad rok po objęciu urzędu, niedużych zmian w swoim rządzie w celu poprawy zarządzania kryzysem zdrowotnym i środkami unijnymi - poinformował we wtorek jego rzecznik.

Stelios Pecas określił te zmiany, które objęły 12 osób, "poprawą operacyjną" rządu.

Wśród jej celów jest "zarządzanie zwiększonymi funduszami europejskimi" i "wzmocnienie organizacyjne" Ministerstwa Zdrowia - dodał rzecznik rządu w wystąpieniu telewizyjnym.

Premier mianował dwóch nowych wiceministrów zdrowia, bezpieczeństwa socjalnego i ochrony środowiska i awansował dwóch urzędników do stopnia wiceministrów. Powołał też wiceministra i sekretarza stanu odpowiedzialnych za nadzór nad funduszami europejskimi i turystyką.

Grecja, która do tej pory stosunkowo łagodnie przechodziła epidemię Covid-19, przeżywa obecnie odradzanie się przypadków koronawirusa, z dziennym wskaźnikiem infekcji zbliżonym do kwietniowego, o co władze oskarżają fakt tłumów w klubach i na różnego rodzaju zgromadzeniach.

Agencja ochrony cywilnej twierdzi, że od 1 lipca wykryto 340 nowych zakażeń koronawirusem wśród 1,3 mln turystów, którzy przyjechali do Grecji.

Do tej pory w Grecji od początku pandemii zarejestrowano ponad 4 700 zakażeń koronawirusem i 210 zgonów na Covid-19.

Przetasowanie rządowe ma też na celu poprawę wykorzystania pomocy finansowej UE, którą Grecja otrzyma w ramach planu odbudowy po pandemii wynoszącego dla wszystkich państw unijnych łącznie 750 mld euro. Według Banku Grecji Ateny dostaną z tego planu 32 mld euro.

Jednak według banku centralnego Grecję czeka recesja na poziomie 5,8 proc. PKB głównie z powodu negatywnego wpływu pandemii na branżę turystyczną, która dostarcza gospodarce około 25 proc. Produktu Krajowego Brutto.

Zmiany w rządzie były oczekiwane od czerwca, gdy konserwatywny szef rządu, wybrany na to stanowisko 7 lipca 2019 roku, zapowiedział je podczas wizyty w Izraelu.

Według niedawnych sondaży partia Nowa Demokracja (ND) Micotakisa cieszy się poparciem 38 proc. społeczeństwa, o 14 pkt procentowych więcej niż Syriza, główna partia opozycyjna byłego lewicowego premiera Aleksisa Ciprasa.