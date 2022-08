Grecja: Rząd podwoi dopłaty do rachunków za prąd dla odbiorców indywidualnych i firm

Grecki rząd podwoi dopłaty do rachunków za energię we wrześniu dla odbiorców indywidualnych i przedsiębiorstw, zwiększając kwotę na ten cel do 1,9 mld euro - przekazał we wtorek minister energii Kostas Skrekas. To zwiększenie wsparcia finansowego, jakie władze wprowadziły w zeszłym roku w celu ochrony konsumentów przed rosnącymi kosztami.

Bezpośrednie dopłaty do rachunku za energię wyniosą we wrześniu około 1,9 mld euro i pokryją do 94 proc. wzrostu miesięcznych rachunków za energię dla gospodarstw domowych i 89 proc. wzrostu dla małych i średnich firm - przekazał minister w wystąpieniu telewizyjnym.

Dotacja ma wynieść 639 euro za megawatogodzinę zużytej energii w gospodarstwie domowym. W sierpniu było to 337 euro za megawatogodzinę.

Grecja, podobnie jak wiele innych krajów UE, stoi w obliczu gwałtownego wzrostu cen prądu, napędzanego przez rosnące ceny gazu. Rosyjska inwazja na Ukrainę i europejskie sankcje nałożone na Moskwę potęgują obawy o bezpieczeństwo dostaw tego surowa - przypomina agencja Reutera.

Od września ubiegłego roku rząd w Atenach wydał około 8 mld euro na dopłaty do rachunków za prąd i inne działania mające pomóc gospodarstwom domowym, firmom i rolnikom w opłacaniu rachunków za energię elektryczną i gaz.

