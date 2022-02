Grecja: Straż przybrzeżna: 11 osób zaginionych po pożarze na statku wycieczkowym

Jedenaście osób uznaje się za zaginione po pożarze na statku wycieczkowym z 290 osobami na pokładzie - poinformowała w piątek grecka straż przybrzeżna. Tego dnia na Morzu Jońskim około godz. 4:30 rano (godz. 3.30 w Polsce) wybuchł pożar na wycieczkowcu płynącym pod włoską banderą.

Do zdarzenia doszło u wybrzeży greckiej wyspy Korfu, pomiędzy Grecją a Albanią, podczas rejsu z greckiego portu Igumenitsa do Brindisi we Włoszech.

Właściciel statku przekazał, że większość pasażerów była narodowości bułgarskiej, rumuńskiej i tureckiej.

Jak informuje agencja Reutera, dotychczas nie stwierdzono, by na skutek zdarzenia ktoś zginął, bądź został poważnie ranny, niemniej greckie służby przekazały, że na pokładzie promu dwie osoby utknęły w przestrzeni pod pokładem przeznaczonej do przewozu samochodów. Trwa akcja ratunkowa. Przyczyna pożaru jest wciąż ustalana.