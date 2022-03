Grecja: Szef MSZ: chcę osobiście poprowadzić misję humanitarną do oblężonego Mariupola

Zamierzam osobiście poprowadzić misję humanitarną do oblężonego przez Rosjan ukraińskiego Mariupola - zapowiedział we wtorek minister spraw zagranicznych Grecji Nikos Dendias. Dodał, że misja humanitarna ma być prowadzona we współpracy z Czerwonym Krzyżem.

Priorytetem Grecji jest ochrona nieuzbrojonych cywilów i etnicznych Greków zamieszkujących Mariupol - przekazał Dendias po spotkaniu z konsulem generalnym Grecji w Mariupolu Manolisem Androulakisem - ostatnim unijnym dyplomatą, który przebywał w mieście. Androulakis opuścił Mariupol w zeszły wtorek i w niedzielę przybył do Grecji.

Szef greckiej dyplomacji dodał, że wydał już oficjalną notę do strony ukraińskiej - z prośbą o pomoc, oraz do strony rosyjskiej - z prośbą o nieingerowanie w wysyłanie pomocy humanitarnej.

Dziesiątki tysięcy mieszkańców położonego na południu Ukrainy nad Morzem Azowskim Mariupola ma greckie pochodzenie.

W oblężonym przez Rosjan Mariupolu, które przed rosyjską inwazją zamieszkiwało blisko pół miliona osób pozostaje 100 tys. mieszkańców - poinformowała w poniedziałek wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

Agencja Ukrinform przekazała ponadto, że liczba cywilnych ofiar w Mariupolu przekroczyła w poniedziałek 3 tysiące. Sytuację w mieście określono jako katastrofę humanitarną.