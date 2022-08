Grecja: Szef wywiadu podał się do dymisji w związku ze skandalem podsłuchowym

Szef greckich służb wywiadowczych (EYP) Panagiotis Kontoleon podał się w piątek do dymisji w związku ze skandalem dotyczącym inwigilacji polityka i dziennikarza przy użyciu oprogramowania szpiegującego Predator - poinformowała kancelaria premiera Grecji.

"Dyrektor państwowych służb wywiadowczych Panagiotis Kontoleon złożył rezygnację (...), która została przyjęta przez premiera Grecji Kyriakosa Micotakisa" - przekazano.

Kontoleon podał się do dymisji "w następstwie błędnych działań wykrytych podczas zgodnych z prawem procedur podsłuchowych" - podano w oświadczeniu. Na stanowisku szefa EYP zastąpi go sekretarz generalny MSZ Temistoklis Demiris.

Według źródeł agencji Reutera, Kontoleon przyznał na posiedzeniu komisji parlamentarnej 29 lipca, że jego służba szpiegowała Tanasisa Kukakisa, dziennikarza pracującego dla CNN. Doniesienia o podsłuchiwaniu Kukakisa pojawiły się już w ubiegłym roku. Przesłuchanie Kontoleona przez komisję parlamentarną zorganizowano jednak dopiero wtedy, gdy lider opozycyjnej, socjalistycznej partii PASOK Nikos Andrulakis złożył skargę w Sądzie Najwyższym Grecji w związku z próbą zainfekowania również jego telefonu przez Predatora - oprogramowania podobnego do Pegasusa.

Unia Europejska uznaje inwigilowaniem dziennikarzy za niedopuszczalne. Szef EYP powiedział jednak komisji parlamentarnej, że wywiad czasem rozpoczyna inwigilację ze względu na prośbę zagranicznych służb; nie jest jasne, czy odnosił się do przypadku Kukakisa.

Do rezygnacji dyrektora EYP, które podlegają kancelarii premiera, doszło kilka godzin po podaniu się do dymisji przez Grigorisa Dimitriadisa, sekretarza generalnego kancelarii, który prywatnie jest bratankiem szefa rządu. AFP powiązała te rezygnacje z ujawnieniem próby inwigilacji przy użyciu systemu Predator lidera opozycji Andrulakisa.

Źródła rządowe zaprzeczają, aby dymisja Dimitriadisa była związana z próbą zainstalowania Predatora na telefonie polityka lewicowej partii. Według rządu greckie władze nie używają takiego oprogramowania i nie prowadzą interesów z firmami, które je sprzedają.

Predator to oprogramowanie szpiegujące podobne do Pegasusa. Oba tworzone są przez izraelskie firmy i mogą jednocześnie inwigilować to samo urządzenie. Przy użyciu Predatora można włamać się do wybranego telefonu, uzyskując dostęp do wiadomości i rozmów.