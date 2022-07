Grecja, Turcja: Szefowa MSZ Niemiec: państwa NATO powinny rozwiązywać spory poprzez dialog

Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock, która w piątek składa wizytę w Atenach i Ankarze, powiedziała, że państwa NATO powinny rozwiązywać spory poprzez dialog. Odniosła się do zadawnionego konfliktu między Grecją i Turcją. Ankara oskarżyła ją o brak bezstronności.

"Konflikty wewnątrz NATO - to dokładnie to, czego chce prezydent Rosji (Władimir Putin)" - powiedziała Baerbock w Atenach i zapowiedziała, że to samo ostrzeżenie powtórzy w Ankarze.

Grecja jest "zawsze gotowa na dialog z Turcją, ale na dialog w ramach prawa międzynarodowego" - odparł szef greckiej dyplomacji Nikos Dendias.

Turcja i Grecja od lat nie zgadzają się w sprawie terytoriów morskich, praw do surowców, zasięgu przestrzeni powietrznej i statusu niektórych wysp na Morzu Egejskim. Ankara zarzuca Atenom, że usiłują pozbawić ją zysków z eksploatacji złóż naftowych i gazowych pod wodami terytorialnymi Grecji i Cypru, gdzie - zdaniem Turcji - granice nie powinny uwzględniać greckich wysp, a jedynie stały ląd.

Turcja rozpoczęła odwierty w pobliżu wybrzeży Cypru, za co w 2019 roku Unia Europejska ukarała ją sankcjami. W 2020 roku Ankara wysłała na sporne wody statek badawczy mający prowadzić kolejne odwierty, co niemal doprowadziło do zbrojnego konfliktu między Turcją i Grecją - przypomina Reuters.

W czwartek Grecja i Cypr oskarżyły Ankarę o przygotowywanie kolejnej takiej ekspedycji w poszukiwaniu gazu pod wodami terytorialnymi obu krajów.

Z Aten niemiecka minister udała się do Stambułu, gdzie szef tureckiej dyplomacji Mevlut Cavusoglu podczas wspólnej konferencji prasowej powiedział, że Niemcy niedawno przestały być bezstronnym mediatorem między Atenami i Ankarą.

"Kraje trzecie, włącznie z Niemcami, nie powinny być narzędziem prowokacji i propagandy, zwłaszcza strony greckiej i grecko-cypryjskiej" - zaznaczył.

Jak komentuje AFP, atmosfera spotkania Baerbock i Cavusoglu była napięta, ze względu na tematy, jakie poruszyła niemiecka minister, która prócz kwestii dotyczących konfliktu z Grecją wypomniała Turcji łamanie praw człowieka.

Szefowa niemieckiej dyplomacji zwróciła bowiem uwagę, że Ankara nie stosuje się do decyzji Rady Europy w sprawie Osmana Kavali, tureckiego opozycjonisty i filantropa skazanego na dożywotniego pozbawienia wolności za rzekomą "próbę obalenia rządu" poprzez finansowanie protestów, które przetoczyły się przez Turcję w 2013 roku.

Ponadto Baerbock ostrzegła Turcję przed wprowadzeniem w życie planu operacji militarnej w Syrii, wymierzonej w tamtejszych Kurdów. "Nowy konflikt przysporzy tylko cierpień ludności i przyniesie korzyści Państwu Islamskiemu" - powiedziała niemiecka minister.

Ankara od kilku miesięcy zapowiada taką ofensywę, oskarżając syryjskich Kurdów walczących z Państwem Islamskim o powiązania z Partią Pracujących Kurdystanu (PKK), uznawaną za organizację terrorystyczną.

UE i kraje unijne, w tym Niemcy, podejmowały już wcześniej próby złagodzenia napięć w relacjach między Turcją i Grecją. Jednak kolejne zabiegi, podjęte na wiosnę tego roku, skończyły się fiaskiem.