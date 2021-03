Grecja: UE przeznaczy 276 mln euro na budowę obozów dla migrantów

Unia Europejska przeznaczy 276 mln euro na budowę pięciu obozów dla migrantów na greckich wyspach - poinformowała w poniedziałek komisarz UE ds. migracji Ylva Johansson podczas swojej wizyty na Lesbos.

Unijna komisarz przybyła na grecką wyspę, aby wezwać rząd w Atenach do przyspieszenia otwierania nowych obozów na wyspach Samos, Chios, Kos, Leros i Lesbos, co powinno nastąpić przed zimą. Zaapelowała także o poprawę warunków bytowych dla ok. 14 000 osób, ubiegających się w Grecji o azyl.

Johansson wezwała również "Turcję do pilnego ponownego przyjęcia migrantów, którzy zostali zawróceni przez służby greckie" i zapowiedziała, że temat ten zostanie poruszony 6 kwietnia podczas wizyty w Ankarze przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i szefa Rady Europejskiej Charles'a Michela.

Komisarz UE podkreśliła także, że "kwestia migracji powinna zostać zeuropeizowana" i że kraje położone na zewnętrznych granicach Unii nie powinny być pozostawione same sobie w obliczu kryzysu migracyjnego.

Agencja AFP przypomina, że grecki minister ds. migracji Notis Mitaraki zapowiedział niedawno, że obóz na wyspie Samos zostanie otwarty przed końcem pierwszej połowy 2021 roku, a pozostałe przed grudniem. W poniedziałek podczas konferencji prasowej z Johansson szef resortu zwrócił uwagę, że Grecja zwróciła się do Turcji o ponowne przyjęcie 1450 migrantów, którym Ateny odmówiły azylu na greckich wyspach.

Podczas konferencji prasowej w stolicy Lesbos Mitylenie demonstrowało ok. 300 osób, sprzeciwiających się budowie nowego obozu w mieście Pali. Miałby on zastąpić obóz w Morii, który został zniszczony w pożarze we wrześniu ub.r. Mieszkało tam ok. 8 tys. osób.